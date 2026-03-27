    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Azərbaycan U-17 millisi Litva ilə qolsuz heç-heçə edib

    27 mart, 2026
    Azərbaycan U-17 millisi Litva ilə qolsuz heç-heçə edib

    17 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin II raundunda növbəti oyununu keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, B liqasının 2-ci qrupunda yer alan komanda Bolqarıstanın Plovdiv şəhərində Litva yığması ilə üz-üzə gəlib.

    Qarşılaşma qolsuz yekunlaşıb.

    Xatırladaq ki, U-17 daha əvvəl Bolqarıstanla bərabərə qalıb - 1:1. Komanda martın 30-da Malta ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək.

    Azərbaycanın U-17 millisi Litvanın U-17 millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsi

