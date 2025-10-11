İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Azərbaycan - Şotlandiya oyununun hakimləri açıqlanıb

    Futbol
    • 11 oktyabr, 2025
    • 15:50
    Azərbaycan - Şotlandiya oyununun hakimləri açıqlanıb

    21 yaşadək futbolçular arasında Avropa çempionatının seçmə mərhələsində keçiriləcək Azərbaycan - Şotlandiya oyununun təyinatları açıqlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, qarşılaşma Qazaxıstandan olan hakimlər briqadasına tapşırılıb.

    Görüşü FIFA referisi Sayatu Karabayev idarə edəcək.

    Ona Yuri Tixonyuk ilə Yevgeni Belski kömək göstərəcək. Dördüncü hakim funksiyasını Saken Bayımbet yerinə yetirəcək.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan - Şotlandiya matçı oktyabrın 14-də, saat 19:00-da "Liv Bona Dea" arenada keçiriləcək.

    Azərbaycan U-21 Avropa çempionatının seçmə mərhələsi hakim təyinatı Sayatu Karabayev

