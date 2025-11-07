İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30

    Azərbaycan Premyer Liqasında "Zəfər turu"na bu gün start veriləcək

    Futbol
    • 07 noyabr, 2025
    • 09:00
    Azərbaycan Premyer Liqasında Zəfər turuna bu gün start veriləcək

    Misli Premyer Liqasında XI tura bu gün start veriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, "Zəfər turu"nun açılış oyununda "Şamaxı" "İmişli"ni qəbul edəcək.

    Qarşılaşma saat 13:44-də start götürəcək. Meydan sahibləri 10 xalla doqquzuncu, qonaqlar 12 xalla səkkizinci pillədə qərarlaşıb.

    Günün ikinci matçında "Qəbələ" "Sumqayıt"la üz-üzə gələcək. Bu görüş saat 16:44-də başlayacaq. "Qırmızı-qaralar" beş xalla onuncu, "gənclik şəhəri" təmsilçisi 17 xalla beşincidir.

    Misli Premyer Liqası

    XI tur

    7 noyabr (cümə)

    13:44. "Şamaxı" – "İmişli"

    Hakimlər: Rauf Cabarov, Teymur Teymurov, Tərlan Talıbzadə, Vüqar Həsənli.

    VAR: Rəvan Həmzəzadə.

    AVAR: Cəmil Quliyev.

    Hakim-inspektor: Vüsal Əliyev.

    AFFA nümayəndəsi: Seymur Səlimli.

    Şamaxı şəhər stadionu

    16:44. "Qəbələ" – "Sumqayıt"

    Hakimlər: Rəşad Əhmədov, Namiq Hüseynov, Eyyub İbrahimov, Kamranbəy Rəhimov.

    VAR: Cavid Cəlilov.

    AVAR: Kamran Bayramov.

    Hakim-inspektor: Feyzulla Feyzullayev.

    AFFA nümayəndəsi: Elçin Mehtiyev.

    Qəbələ şəhər stadionu

    Qeyd edək ki, tura noyabrın 9-da yekun vurulacaq.

    Misli Premyer Liqası XI tur Zəfər turu

    Son xəbərlər

    09:23

    Azərbaycan neftinin qiyməti 65 dollardan aşağı düşüb

    Energetika
    09:21

    Azərbaycanda meşə quruluşu və planlaşdırma xəritələrinin hazırlanması işləri tamamlanmaq üzrədir

    Ekologiya
    09:19
    Foto

    SOCAR və "Sinopec Engineering" əməkdaşlığa dair çərçivə sazişi imzalayıblar

    Energetika
    09:15
    Foto

    Hərbi Prokurorluqda Zəfər gününə həsr olunan tədbir keçirilib

    Daxili siyasət
    09:13

    Göygöldə kişi yıxılaraq ölüb

    Hadisə
    09:09

    Azərbaycan Basketbol Liqasının VI turunda daha iki qarşılaşma baş tutacaq

    Komanda
    09:07

    Biləsuvarda sobaya yıxılan qadın yanaraq ölüb

    Hadisə
    09:07

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.11.2025)

    Maliyyə
    09:06
    Foto

    Cənubi Koreyada qüllənin uçması nəticəsində ən azı üç nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti