Azərbaycan Premyer Liqasında "Zəfər turu"na bu gün start veriləcək
- 07 noyabr, 2025
- 09:00
Misli Premyer Liqasında XI tura bu gün start veriləcək.
"Report"un məlumatına görə, "Zəfər turu"nun açılış oyununda "Şamaxı" "İmişli"ni qəbul edəcək.
Qarşılaşma saat 13:44-də start götürəcək. Meydan sahibləri 10 xalla doqquzuncu, qonaqlar 12 xalla səkkizinci pillədə qərarlaşıb.
Günün ikinci matçında "Qəbələ" "Sumqayıt"la üz-üzə gələcək. Bu görüş saat 16:44-də başlayacaq. "Qırmızı-qaralar" beş xalla onuncu, "gənclik şəhəri" təmsilçisi 17 xalla beşincidir.
Misli Premyer Liqası
XI tur
7 noyabr (cümə)
13:44. "Şamaxı" – "İmişli"
Hakimlər: Rauf Cabarov, Teymur Teymurov, Tərlan Talıbzadə, Vüqar Həsənli.
VAR: Rəvan Həmzəzadə.
AVAR: Cəmil Quliyev.
Hakim-inspektor: Vüsal Əliyev.
AFFA nümayəndəsi: Seymur Səlimli.
Şamaxı şəhər stadionu
16:44. "Qəbələ" – "Sumqayıt"
Hakimlər: Rəşad Əhmədov, Namiq Hüseynov, Eyyub İbrahimov, Kamranbəy Rəhimov.
VAR: Cavid Cəlilov.
AVAR: Kamran Bayramov.
Hakim-inspektor: Feyzulla Feyzullayev.
AFFA nümayəndəsi: Elçin Mehtiyev.
Qəbələ şəhər stadionu
Qeyd edək ki, tura noyabrın 9-da yekun vurulacaq.