    Futbol
    • 07 mart, 2026
    • 09:02
    Azərbaycan Premyer Liqasında XXIII tura Karvan-Yevlax – Sumqayıt görüşü ilə start veriləcək

    Misli Premyer Liqasında XXIII tura bu gün start veriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, turun ilk oyun günündə bir qarşılaşma baş tutacaq.

    "Karvan - Yevlax" evdə "Sumqayıt"la üz-üzə gələcək. Yevlax şəhər stadionunda baş tutacaq görüşü Əli Əliyev idarə edəcək.

    "Sumqayıt" 31 xalla turnir cədvəlinin 6-cı pilləsində qərarlaşıb. 7 xala malik "Karvan-Yevlax" isə sonuncu - 12-cidir.

    Misli Premyer Liqası

    XXIII tur

    7 mart

    15:00. "Karvan-Yevlax" – "Sumqayıt"

    Hakimlər: Əli Əliyev, Rəhman İmami, Gülnurə Əkbərzadə, Ruslan Quliyev.

    VAR: Fərid Hacıyev.

    AVAR: Zöhrab Abbasov.

    Hakim-inspektor: Əmrah İbrahimov.

    AFFA nümayəndəsi: Asif Əliyev.

    Yevlax şəhər stadionu.

    Qeyd edək ki, XXIII tura martın 10-da yekun vurulacaq.

    Misli Premyer Liqası Azərbaycan Premyer Liqası

