Azərbaycan Premyer Liqasında XXIII tura "Karvan-Yevlax" – "Sumqayıt" görüşü ilə start veriləcək
Futbol
- 07 mart, 2026
- 09:02
Misli Premyer Liqasında XXIII tura bu gün start veriləcək.
"Report"un məlumatına görə, turun ilk oyun günündə bir qarşılaşma baş tutacaq.
"Karvan - Yevlax" evdə "Sumqayıt"la üz-üzə gələcək. Yevlax şəhər stadionunda baş tutacaq görüşü Əli Əliyev idarə edəcək.
"Sumqayıt" 31 xalla turnir cədvəlinin 6-cı pilləsində qərarlaşıb. 7 xala malik "Karvan-Yevlax" isə sonuncu - 12-cidir.
Misli Premyer Liqası
XXIII tur
7 mart
15:00. "Karvan-Yevlax" – "Sumqayıt"
Hakimlər: Əli Əliyev, Rəhman İmami, Gülnurə Əkbərzadə, Ruslan Quliyev.
VAR: Fərid Hacıyev.
AVAR: Zöhrab Abbasov.
Hakim-inspektor: Əmrah İbrahimov.
AFFA nümayəndəsi: Asif Əliyev.
Yevlax şəhər stadionu.
Qeyd edək ki, XXIII tura martın 10-da yekun vurulacaq.
