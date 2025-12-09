İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Azərbaycan Premyer Liqasında XIV turun növbəti iki oyunu bu gün keçiriləcək

    Futbol
    • 09 dekabr, 2025
    • 09:11
    Misli Premyer Liqasında XIV turun növbəti iki oyunu bu gün keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, matçlardan biri Bakıda, digəri Sumqayıtda baş tutacaq.

    Günün ilk matçında "Araz-Naxçıvan" "Kəpəz"lə üz-üzə gələcək. Qarşılaşma "Liv Bona Dea Arena"da, saat 17:00-da start götürəcək. Naxçıvan təmsilçisi 20 xalla 6-cı, Gəncə klubu 6 xalla 11-ci pillədə qərarlaşıb.

    Günün ikinci görüşündə "Sumqayıt" "İmişli"ni qəbul edəcək. Bu oyun saat 19:30-da başlanacaq. Meydan sahibləri 23 xalla 5-ci, qonaqlar 15 xalla 9-cu sıradadır.

    Misli Premyer Liqası

    II dövrə, XIV tur

    9 dekabr

    17:00. "Araz-Naxçıvan" – "Kəpəz"

    Hakimlər: İnqilab Məmmədov, Müslüm Əliyev, Rahil Ramazanov, İslam Məmmədov.

    VAR: Elçin Məsiyev.

    AVAR: Teymur Teymurov.

    Hakim-inspektor: Munis Abdullayev.

    AFFA nümayəndəsi: Elgiz Abbasov.

    "Liv Bona Dea Arena"

    19:30. "Sumqayıt" – "İmişli"

    Hakimlər: Əliyar Ağayev, Zeynal Zeynalov, Kərim Zeynalov, Əkbər Əhmədov.

    VAR: Əli Əliyev.

    AVAR: Zöhrab Abbasov.

    Hakim-inspektor: Ömər Paşayev.

    AFFA nümayəndəsi: Məmmədəli Məmmədov.

    Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu

    Qeyd edək ki, turun əvvəlki matçlarında "Şamaxı" "Karvan-Yevlax"ı (3:0), "Sabah" "Neftçi"ni (2:0) məğlub edib. "Zirə" - "Qarabağ" qarşılaşmasında qalib müəyyənləşməyib - 1:1. "Qəbələ" - "Turan Tovuz" oyunu isə əlverişsiz hava şəraitinə görə təxirə salınıb.

