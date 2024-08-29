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Azərbaycan Premyer Liqasında VI turun oyun cədvəli açıqlanıb

Azərbaycan Premyer Liqasında VI turun oyun cədvəli açıqlanıb Azərbaycan Premyer Liqasında VI turun oyun cədvəli açıqlanıb.
Futbol
29 Avqust , 2024 16:56
Azərbaycan Premyer Liqasında VI turun oyun cədvəli açıqlanıb

Azərbaycan Premyer Liqasında VI turun oyun cədvəli açıqlanıb.

"Report" xəbər verir ki, üç günü əhatə edəcək turun açılış matçı “Liv Bona Dea Arena”da “Araz-Naxçıvan” və "Kəpəz" komandaları arasında keçiriləcək.

Tura Masazırdakı “Bank Respublika Arena”da baş tutacaq “Sabah” – “Turan Tovuz” oyunu ilə yekun vurulacaq.

Azərbaycan Premyer Liqası

VI tur

13 sentyabr (cümə)

19:30.“Araz-Naxçıvan” – “Kəpəz”
“Liv Bona Dea Arena”

14 sentyabr (şənbə)

16:30.“Şamaxı” – “Sumqayıt”
Şamaxı şəhər stadionu

19:00. “Qarabağ” – “Səbail”
“Azərsun Arena”

15 sentyabr (bazar)

18:00. “Zirə” – “Neftçi”
Zirə İdman Kompleksinin stadionu

20:30. “Sabah” – “Turan Tovuz”
“Bank Respublika Arena”

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