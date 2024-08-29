Azərbaycan Premyer Liqasında VI turun oyun cədvəli açıqlanıb.
"Report" xəbər verir ki, üç günü əhatə edəcək turun açılış matçı “Liv Bona Dea Arena”da “Araz-Naxçıvan” və "Kəpəz" komandaları arasında keçiriləcək.
Tura Masazırdakı “Bank Respublika Arena”da baş tutacaq “Sabah” – “Turan Tovuz” oyunu ilə yekun vurulacaq.
Azərbaycan Premyer Liqası
VI tur
13 sentyabr (cümə)
19:30.“Araz-Naxçıvan” – “Kəpəz”
“Liv Bona Dea Arena”
14 sentyabr (şənbə)
16:30.“Şamaxı” – “Sumqayıt”
Şamaxı şəhər stadionu
19:00. “Qarabağ” – “Səbail”
“Azərsun Arena”
15 sentyabr (bazar)
18:00. “Zirə” – “Neftçi”
Zirə İdman Kompleksinin stadionu
20:30. “Sabah” – “Turan Tovuz”
“Bank Respublika Arena”