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Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” – “Sumqayıt” matçında start heyətləri açıqlanıb

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” – “Sumqayıt” matçında start heyətləri açıqlanıb Azərbaycan Premyer Liqasının XXVI turunun “Sabah” – “Sumqayıt” matçında start heyətləri açıqlanıb.
Futbol
10 Mart , 2023 18:11
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” – “Sumqayıt” matçında start heyətləri açıqlanıb

Azərbaycan Premyer Liqasının XXVI turunun “Sabah” – “Sumqayıt” matçında start heyətləri açıqlanıb.

“Report”un məlumatına görə, komandalar Masazırda keçiriləcək oyuna aşağıdakı heyətlərlə çıxacaqlar.

“Sabah”: 12. Yusif İmanov, 77. Namik Ələskərov, 4. Elvin Camalov (k), 2. Amin Seydiyev, 15. Kristian da Silva, 7. Boyan Letiç, 20. Coy Lens Mikels, 3. Zurab Oçiqava, 18. Davit Volkov, 19. Con İrasabal, 8. Aleksey Kaşuk
Ehtiyat oyunçular: 94. Nicat Mehbalıyev, 16. Rustam Samigullin, 17. Tellur Mütəllimov, 29. Ceyhun Nuriyev, 21. İldar Alekperov, 33. Camal Cəfərov, 22. Seymur Məmmədov, 13. Abdulaye Ba, 99. Emmanuel Apeh
Baş məşqçi: Murad Musayev

“Sumqayıt”: 13. Aydın Bayramov, 3. Vurğun Hüseynov (k), 6. Vüqar Mustafayev, 14. Elvin Bədəlov, 10. Vüsal İsgəndərli, 8. Səbuhi Abdullazadə, 5. Stiven Pereyra, 22. Dieqo Karioka, 7. Terrens Tisdel, 12. Todor Todoroski, 71. Masaki Murata
Ehtiyat oyunçular: 25. İlnur Valiev, 32. Murad Ağamalıyev, 18. Süleyman Əhmədov, 11. Rüfət Abdullazadə, 21. Nihad Əhmədzadə, 9. Karim Abubakar, 23. Kamran Aliev
Baş məşqçi: Samir Abasov

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