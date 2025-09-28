İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    Azərbaycan Premyer Liqası: VI tura iki oyunla yekun vurulacaq

    Futbol
    • 28 sentyabr, 2025
    • 09:00
    Azərbaycan Premyer Liqası: VI tura iki oyunla yekun vurulacaq

    Misli Premyer Liqasında VI tura bu gün iki oyunla yekun vurulacaq.

    "Report" xəbər verir ki, əvvəlcə "Turan Tovuz" Bakıda "Kəpəz"lə üz-üzə gələcək.

    "Azərsun Arena"da baş tutacaq qərb derbisi saat 16:30-da başlayacaq.

    "Turan Tovuz" hazırda 9 xalla 5-ci pillədə qərarlaşıb. Xal üzünə həsrət Gəncə klubu isə sonuncu - 12-ci yerdədir.

    Turun bağlanış görüşündə "Sumqayıt" "Sabah"la münasibətlərinə aydınlıq gətirəcək.

    "Bank Respublika Arena"dakı qarşılaşmanın start fiti saat 19:00-da səslənəcək.

    "Sumqayıt" 10 xalla turnir cədvəlinin 4-cü pilləsindədir. 7 xala malik və rəqiblərindən bir oyun az keçirən "Sabah" isə 7-cidir.

    Misli Premyer Liqası

    I dövrə, VI tur

    28 sentyabr

    16:30. "Turan Tovuz" – "Kəpəz"

    Hakimlər: İnqilab Məmmədov, Namik Hüseynov, Rahil Ramazanov, Vüqar Həsənli.

    VAR: Kamal Umudlu.

    AVAR: Kamran Əliyev.

    Hakim-inspektor: İmanxan Sultani.

    "Azersun Arena"

    19:00. "Sabah" – "Sumqayıt"

    Hakimlər: Əliyar Ağayev, Zeynal Zeynalov, Akif Əmirəli, Emin Əliyev.

    VAR: Nicat İsmayıllı.

    AVAR: Pərvin Talıbov.

    Hakim-inspektor: Ramil Diniyev.

    "Bank Respublika Arena"

    Qeyd edək ki, turun əvvəlki oyunlarında "İmişli" "Zirə" ilə (1:1), "Şamaxı" "Araz-Naxçıvan"la (1:1), "Neftçi" isə "Karvan-Yevlax"la (0:0) heç-heçə edib. "Qarabağ" isə "Qəbələ"ni 2:0 hesabı ilə üstələyib.

