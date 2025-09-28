Azərbaycan Premyer Liqası: VI tura iki oyunla yekun vurulacaq
- 28 sentyabr, 2025
- 09:00
Misli Premyer Liqasında VI tura bu gün iki oyunla yekun vurulacaq.
"Report" xəbər verir ki, əvvəlcə "Turan Tovuz" Bakıda "Kəpəz"lə üz-üzə gələcək.
"Azərsun Arena"da baş tutacaq qərb derbisi saat 16:30-da başlayacaq.
"Turan Tovuz" hazırda 9 xalla 5-ci pillədə qərarlaşıb. Xal üzünə həsrət Gəncə klubu isə sonuncu - 12-ci yerdədir.
Turun bağlanış görüşündə "Sumqayıt" "Sabah"la münasibətlərinə aydınlıq gətirəcək.
"Bank Respublika Arena"dakı qarşılaşmanın start fiti saat 19:00-da səslənəcək.
"Sumqayıt" 10 xalla turnir cədvəlinin 4-cü pilləsindədir. 7 xala malik və rəqiblərindən bir oyun az keçirən "Sabah" isə 7-cidir.
Misli Premyer Liqası
I dövrə, VI tur
28 sentyabr
16:30. "Turan Tovuz" – "Kəpəz"
Hakimlər: İnqilab Məmmədov, Namik Hüseynov, Rahil Ramazanov, Vüqar Həsənli.
VAR: Kamal Umudlu.
AVAR: Kamran Əliyev.
Hakim-inspektor: İmanxan Sultani.
"Azersun Arena"
19:00. "Sabah" – "Sumqayıt"
Hakimlər: Əliyar Ağayev, Zeynal Zeynalov, Akif Əmirəli, Emin Əliyev.
VAR: Nicat İsmayıllı.
AVAR: Pərvin Talıbov.
Hakim-inspektor: Ramil Diniyev.
"Bank Respublika Arena"
Qeyd edək ki, turun əvvəlki oyunlarında "İmişli" "Zirə" ilə (1:1), "Şamaxı" "Araz-Naxçıvan"la (1:1), "Neftçi" isə "Karvan-Yevlax"la (0:0) heç-heçə edib. "Qarabağ" isə "Qəbələ"ni 2:0 hesabı ilə üstələyib.