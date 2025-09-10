İlham Əliyev DÇ-2026 “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal Qətər
    Azərbaycan Premyer Liqasında IV turun təyinatları açıqlanıb

    Futbol
    • 10 sentyabr, 2025
    • 10:07
    Misli Premyer Liqasında IV turun təyinatları açıqlanıb.

    "Report" AFFA-nın mətbaut xidmətinə istinadən xəbər verir ki, "Neftçi" - "Sabah" matçı İnqilab Məmmədova tapşırılıb.

    "Qarabağ" - "Zirə" görüşündə isə Rəşad Əhmədov iş başında olacaq. 

    Misli Premyer Liqası

    1-ci dövrə, IV tur

    12 sentyabr

    17:45. "Kəpəz" – "Araz-Naxçıvan"

    Hakimlər: Rauf Cabarov, Zöhrab Abbasov, Şirmamed Mamedov, İslam Məmmədov

    VAR: Əliyar Ağayev

    AVAR: Zeynal Zeynalov

    Hakim-inspektor: Munis Abdullayev

    AFFA nümayəndəsi: Mübariz Hüseynov

    Qəbələ şəhər stadionu

    20:00. "Qarabağ" – "Zirə"

    Hakimlər: Rəşad Əhmədov, Tərlan Talıbzadə, Teymur Teymurov, Elvin Bayramov

    VAR: Nicat İsmayıllı

    AVAR: Əli Əliyev

    Hakim-inspektor: Ramil Diniyev

    AFFA nümayəndəsi: Məmmədəli Məmmədov

    "Azersun Arena"

    13 sentyabr

    16:30. "İmişli" – "Sumqayıt"

    Hakimlər: Tural Qurbanov, Asiman Əzizli, Eyyub İbrahimov, Kamranbəy Rəhimov

    VAR: Elçin Məsiyev

    AVAR: Pərvin Talıbov

    Hakim-inspektor: İmanxan Sultani

    AFFA nümayəndəsi: Azər Əsgərov

    Quba OİK stadionu

    19:00. "Turan Tovuz" – "Qəbələ"

    Hakimlər: Cavid Cəlilov, Kamran Bayramov, Müslüm Əliyev, Emin Əliyev

    VAR: Rəvan Həmzəzadə

    AVAR: Cəmil Quliyev

    Hakim-inspektor: Ömər Paşayev

    AFFA nümayəndəsi: Emin Cəfərov

    "Azersun Arena"

    14 sentyabr

    16:30. "Şamaxı" – "Karvan-Yevlax"

    Hakimlər: Fərid Hacıyev, Rəhman İmami, Akif Əmirəli, Əkbər Əhmədov

    VAR: Nicat İsmayıllı

    AVAR: Kamran Əliyev

    Hakim-inspektor: Vüsal Əliyev

    AFFA nümayəndəsi: Anar Şıxəliyev

    Şamaxı şəhər stadionu

    19:00. "Neftçi" – "Sabah"

    Hakimlər: İnqilab Məmmədov, Namiq Hüseynov, Elşad Abdullayev, Vüqar Həsənli

    VAR: Kamal Umudlu

    AVAR: Vüsal Məmmədov

    Hakim-inspektor: Anar Salmanov

    AFFA nümayəndəsi: Zümrüd Ağayeva

    "Neftçi Arena"

