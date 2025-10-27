İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Azərbaycan millisinin VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarındakı matçlarının təqvimi müəyyənləşib

    Futbol
    • 27 oktyabr, 2025
    • 11:41
    Azərbaycan millisinin VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarındakı matçlarının təqvimi müəyyənləşib

    Azərbaycan futzal millisinin Səudiyyə Ərəbistanın paytaxtı Ər-Riyadda təşkil olunacaq VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında keçirəcəyi matçların təqvimi müəyyənləşib.

    Bu barədə "Report"a Futzal Federasiyasının mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    A qrupunda yer alan komanda noyabrın 4-də Liviya, 6-da Özbəkistan, 8-də isə Səudiyyə Ərəbistanı yığmaları ilə qarşılaşacaq.

    Qeyd edək ki, qrupda ilk 2 yeri tutacaq komanda yarımfinala vəsiqə qazanacq. Bu mərhələnin görüşləri noyabrın 9-da baş tutacaq. Qalib və bürünc medalçının adına isə noyabrın 11-də aydınlıq gətiriləcək.

    Azərbaycan Futzal Federasiyası Azərbaycan millisi VI İslam Həmrəyliyi Oyunları oyunların təqvimi

    Son xəbərlər

    11:54

    Paşinyan: Xeyriyyəçiliyə qarşı allergiyam yaranıb

    Region
    11:50

    Ötən həftə 1600 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

    Daxili siyasət
    11:50

    Dövlətə 81,5 milyon manat zərər vurulub, 30 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub

    Hadisə
    11:45

    Bu il ərzində Gəncədə 300-dən çox şəxsin süd vəzi xərçəngi müayinəsi həyata keçirilib

    Sağlamlıq
    11:43

    SOCAR qazma, hasilat, emal və ixrac göstəricilərini açıqlayıb

    Energetika
    11:42

    Paşinyan: Parlament seçkiləri ölkənin gələcək inkişafını müəyyən edəcək

    Region
    11:42

    Prokuror icra başçısının sabiq müavininə 7,5 il cəza istəyib

    Hadisə
    11:41

    Azərbaycan millisinin VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarındakı matçlarının təqvimi müəyyənləşib

    Futbol
    11:41

    Bu il bölgələrdə üç mindən çox qadın süd vəzi xərçəngi ilə bağlı müayinələrə cəlb olunub

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti