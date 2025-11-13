Azərbaycan millisinin sabiq üzvü futboldan kənarlaşdırılıb
Futbol
- 13 noyabr, 2025
- 16:54
Azərbaycan millisinin formasını geyinmiş Mert Çelik futboldan kənarlaşdırılıb.
"Report" xəbər verir ki, buna səbəb futbolçunun mərc oyunları ilə bağlı fəaliyyəti olub.
25 yaşlı müdafiəçi 45 gün müddətinə futbol fəaliyyətindən uzaqlaşdırılıb.
Bundan əlavə, "Qalatasaray" klubundan Eren Elmalı, Metehan Baltacı ilə birlikdə 100-dən çox futbolçu eyni səbəbdən müəyyən müddətə futboldan kənarlaşdırılıb.
Qeyd edək ki, Mert Çelik Azərbaycanda "Neftçi" və "Səbail"də çıxış edib.
