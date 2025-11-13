İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    Azərbaycan millisinin sabiq üzvü futboldan kənarlaşdırılıb

    Futbol
    • 13 noyabr, 2025
    • 16:54
    Azərbaycan millisinin sabiq üzvü futboldan kənarlaşdırılıb

    Azərbaycan millisinin formasını geyinmiş Mert Çelik futboldan kənarlaşdırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, buna səbəb futbolçunun mərc oyunları ilə bağlı fəaliyyəti olub.

    25 yaşlı müdafiəçi 45 gün müddətinə futbol fəaliyyətindən uzaqlaşdırılıb.

    Bundan əlavə, "Qalatasaray" klubundan Eren Elmalı, Metehan Baltacı ilə birlikdə 100-dən çox futbolçu eyni səbəbdən müəyyən müddətə futboldan kənarlaşdırılıb.

    Qeyd edək ki, Mert Çelik Azərbaycanda "Neftçi" və "Səbail"də çıxış edib.

    Mert Çelik mərc oyunları Futboldan uzaqlaşdırma

