Azərbaycan millisinin futbolçusunun zədəsi ciddidir, ilin sonunadək meydana çıxmaya bilər
Futbol
- 14 oktyabr, 2025
- 11:15
Azərbaycan millisinin heyətində sıradan çıxan "Araz-Naxçıvan" klubunun futbolçusu Rahil Məmmədovun zədəsi ciddidir.
"Report"un əldə etdiyi məlumata görə, 29 yaşlı müdafiəçinin qasıq nahiyəsində problem aşkarlanıb.
Onun hansı müddətə yaşıl meydanlardan kənarda qalacağı tibbi müayinələrdən sonra bəlli olacaq. R.Məmmədov böyük ehtimalla 2025-ci ilin sonunadək meydana çıxa bilməyəcək.
O, Ukrayna millisinə qarşı DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin oyunundan əvvəl, məşq zamanı zədələnib.
Qeyd edək ki, Polşanın Krakov şəhərində keçirilmiş Ukrayna - Azərbaycan oyunu rəqibin 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
