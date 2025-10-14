İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Azərbaycan millisinin futbolçusunun zədəsi ciddidir, ilin sonunadək meydana çıxmaya bilər

    Futbol
    • 14 oktyabr, 2025
    • 11:15
    Azərbaycan millisinin futbolçusunun zədəsi ciddidir, ilin sonunadək meydana çıxmaya bilər

    Azərbaycan millisinin heyətində sıradan çıxan "Araz-Naxçıvan" klubunun futbolçusu Rahil Məmmədovun zədəsi ciddidir.

    "Report"un əldə etdiyi məlumata görə, 29 yaşlı müdafiəçinin qasıq nahiyəsində problem aşkarlanıb.

    Onun hansı müddətə yaşıl meydanlardan kənarda qalacağı tibbi müayinələrdən sonra bəlli olacaq. R.Məmmədov böyük ehtimalla 2025-ci ilin sonunadək meydana çıxa bilməyəcək.

    O, Ukrayna millisinə qarşı DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin oyunundan əvvəl, məşq zamanı zədələnib.

    Qeyd edək ki, Polşanın Krakov şəhərində keçirilmiş Ukrayna - Azərbaycan oyunu rəqibin 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

    rahil məmmədov Azərbaycan millisi DÇ-2026 zədə

    Son xəbərlər

    12:10

    Azərbaycanda qeyri neft-qaz sənayesində istehsal 5 %-ə yaxın artıb

    Sənaye
    12:09

    Həssas şəxslər üçün əlavə iş yerlərinin yaradılması məqsədilə pilot layihəyə başlanılır

    Sosial müdafiə
    12:08

    Xocalının Təzəbinə kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

    Daxili siyasət
    12:07

    Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 1 % artıb

    Maliyyə
    12:07

    Tramp "Time"in üz qabığındakı fotosunu bəyənməyib

    Maraqlı
    12:04

    Nazir: "Azərbaycan və Qazaxıstan arasında tranzit daşımaların artımı sahəsində müsbət dinamika var"

    Biznes
    12:02

    Fərhad Aşurbəyli: "Qarabağ Kuboku üzrə Milli Mətbəx Çempionatına gələcəkdə digər ölkələr də qoşula biləcək"

    Biznes
    11:55

    Pərviz Şahbazov: "2027-ci ilə qədər BTC ilə Qazaxıstan neftinin tranzit həcmi 7 milyon tona qədər artırıla bilər"

    Energetika
    11:50

    İrəvanda Mirzoyanla ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri arasında görüş keçirilir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti