İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan
    İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan

    Azərbaycan millisinin futbolçusu: "İslandiyadan əliboş qayıtmaq istəmirik"

    Futbol
    • 04 sentyabr, 2025
    • 22:28
    Azərbaycan millisinin futbolçusu: İslandiyadan əliboş qayıtmaq istəmirik

    Azərbaycan millisi İslandiyadan yaxşı nəticə ilə qayıtmağı hədəfləyir.

    "Report"un Reykyavikə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bunu futbol üzrə Azərbaycan millisinin futbolçusu Rəhman Daşdəmirov jurnalistlərə açıqlamasında deyib. 

    O, sabah İslandiya yığmasına qarşı keçiriləcək DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin oyunu ilə bağlı danışıb:

    "Oyna ciddi hazırlaşmışıq. İnanırıq ki, sabah nəticə bizim üçün uğurlu olacaq. Rəqibin zəif və güclü tərəflərini öyrənmişik. İslandiyadan Bakıya əliboş qayıtmaq istəmirik. Nəticə əldə edərək xal qazanmağı hədəfləyirik".

    Qeyd edək ki, sentyabrın 5-də reallaşacaq İslandiya - Azərbaycan görüşü Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də başlayacaq.

    İslandiya - Azərbaycan görüşü DÇ-2026 Futbol
    Rus Versiası Rus Versiası
    Футболист сборной Азербайджана: Мы не хотим возвращаться из Рейкьявика в Баку с пустыми руками

    Son xəbərlər

    22:49

    Zelenski: Biz ABŞ-yə Ukrayna səmasını qorumaq üçün xüsusi format təklif etdik

    Digər ölkələr
    22:44

    ABŞ Ekvadorda qoşun yerləşdirməyi nəzərdən keçirir

    Digər ölkələr
    22:39
    Foto

    Azərbaycan millisi İslandiya ilə oyunöncəsi son məşqinə çıxıb

    Futbol
    22:37

    OPEC+ neft hasilatının 2 faiz azaldılması ilə bağlı razılaşmanı üstələyib

    Energetika
    22:31

    Braziliyalı qapıçı sinəsi ilə penaltini qaytarandan sonra ölüb

    Futbol
    22:28

    Azərbaycan millisinin futbolçusu: "İslandiyadan əliboş qayıtmaq istəmirik"

    Futbol
    22:27

    Bakının dörd rayonunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

    Energetika
    22:13

    NATO-nun 10-dan çox ölkəsi Baltikyanı ölkələrdə təlimlər keçirir

    Digər ölkələr
    22:06

    Almaniya təhlükəsizlik zəmanətləri çərçivəsində Ukraynaya yardımı genişləndirməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti