Azərbaycan millisinin futbolçusu: "İslandiyadan əliboş qayıtmaq istəmirik"
Futbol
- 04 sentyabr, 2025
- 22:28
Azərbaycan millisi İslandiyadan yaxşı nəticə ilə qayıtmağı hədəfləyir.
"Report"un Reykyavikə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bunu futbol üzrə Azərbaycan millisinin futbolçusu Rəhman Daşdəmirov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
O, sabah İslandiya yığmasına qarşı keçiriləcək DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin oyunu ilə bağlı danışıb:
"Oyna ciddi hazırlaşmışıq. İnanırıq ki, sabah nəticə bizim üçün uğurlu olacaq. Rəqibin zəif və güclü tərəflərini öyrənmişik. İslandiyadan Bakıya əliboş qayıtmaq istəmirik. Nəticə əldə edərək xal qazanmağı hədəfləyirik".
Qeyd edək ki, sentyabrın 5-də reallaşacaq İslandiya - Azərbaycan görüşü Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də başlayacaq.
