Футболист сборной Азербайджана: Мы не хотим возвращаться из Рейкьявика в Баку с пустыми руками

Сборная Азербайджана рассчитывает на успешный результат в матче с Исландией.

Как передает корреспондент Report из Рейкьявика, об этом заявил игрок национальной сборной Азербайджана по футболу Рахман Дашдемиров в беседе с журналистами.

Футболист отметил, что команда серьёзно готовилась к предстоящему матчу отборочного этапа чемпионата мира-2026 против сборной Исландии:

"Мы тщательно подготовились к игре. Верим, что завтрашний результат будет для нас успешным. Мы изучили сильные и слабые стороны соперника. Не хотим возвращаться из Исландии в Баку с пустыми руками. Наша цель - добиться результата и набрать очки".

Напомним, встреча Исландия - Азербайджан состоится 5 сентября и начнётся в 22:45 по бакинскому времени.