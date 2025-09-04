Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан
    Футболист сборной Азербайджана: Мы не хотим возвращаться из Рейкьявика в Баку с пустыми руками

    Футбол
    • 04 сентября, 2025
    • 22:35
    Сборная Азербайджана рассчитывает на успешный результат в матче с Исландией.

    Как передает корреспондент Report из Рейкьявика, об этом заявил игрок национальной сборной Азербайджана по футболу Рахман Дашдемиров в беседе с журналистами.

    Футболист отметил, что команда серьёзно готовилась к предстоящему матчу отборочного этапа чемпионата мира-2026 против сборной Исландии:

    "Мы тщательно подготовились к игре. Верим, что завтрашний результат будет для нас успешным. Мы изучили сильные и слабые стороны соперника. Не хотим возвращаться из Исландии в Баку с пустыми руками. Наша цель - добиться результата и набрать очки".

    Напомним, встреча Исландия - Азербайджан состоится 5 сентября и начнётся в 22:45 по бакинскому времени.

