Футболист сборной Азербайджана: Мы не хотим возвращаться из Рейкьявика в Баку с пустыми руками
Футбол
- 04 сентября, 2025
- 22:35
Сборная Азербайджана рассчитывает на успешный результат в матче с Исландией.
Как передает корреспондент Report из Рейкьявика, об этом заявил игрок национальной сборной Азербайджана по футболу Рахман Дашдемиров в беседе с журналистами.
Футболист отметил, что команда серьёзно готовилась к предстоящему матчу отборочного этапа чемпионата мира-2026 против сборной Исландии:
"Мы тщательно подготовились к игре. Верим, что завтрашний результат будет для нас успешным. Мы изучили сильные и слабые стороны соперника. Не хотим возвращаться из Исландии в Баку с пустыми руками. Наша цель - добиться результата и набрать очки".
Напомним, встреча Исландия - Азербайджан состоится 5 сентября и начнётся в 22:45 по бакинскому времени.
Последние новости
22:56
Наводнения в индийском штате Пенджаб унесли жизни 43 человекДругие страны
22:38
В четырех районах Баку будет частично приостановлена подача газаЭнергетика
22:35
Футболист сборной Азербайджана: Мы не хотим возвращаться из Рейкьявика в Баку с пустыми рукамиФутбол
22:27
Зеленский: Мы предложили США рассмотреть специальный формат для защиты украинского небаДругие страны
22:13
США изучают возможность размещения войск в ЭквадореДругие страны
22:09
Bild: У европейских лидеров состоялся "горячий разговор" с ТрампомДругие страны
21:58
Бразильский вратарь погиб после отражения пенальти грудьюФутбол
21:43
ОПЕК+ перевыполнила соглашение по сокращению добычи нефти на 2%Энергетика
21:30