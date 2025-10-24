İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Xarakter göstərən komandamıza təşəkkür edirəm"

    Futbol
    • 24 oktyabr, 2025
    • 22:32
    Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandasının baş məşqçisi Siyasət Əsgərov Qazaxıstanla yoxlama oyununda xarakter göstərən yığma üzvlərinə təşəkkür edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə o, AFFA-nın mətbuat xidmətinə açıqlamasında bildirib.

    Mütəxəssis Qazaxıstanda təlim-məşq toplanışı keçən millinin qalib gəldiyi (2:1) yoxlama matçını şərh edib:

    "Oktyabrın 20-dən burada təlim-məşq toplanışındayıq. Bu gün yerli komandaya qarşı ilk yoldaşlıq görüşünü keçirdik. Qazaxıstanın qadın futbolu son illər yüksəlişdədir. Rəqibi təhlil etdiyimiz zaman güclü futbolçulara sahib olduqlarını görmüşük. Matçı iki hissəyə bölmək olar. Birinci hissədə çox yaxşı çıxış etdik, hesabı açdıq. Fasiləyə qədər ən azı daha bir qol vura bilərdik. Qazaxıstan yığmasının da təhlükəli hücumları oldu, amma müdafiədə çox diqqətli oynadıq. İkinci hissədə isə rəqib oyun planını dəyişdi, əsasən uzun ötürmələrlə hücumlar qurmağa çalışdı. Bu da bizə müəyyən problemlər yaratdı. Qolu da standart vəziyyət zamanı öz səhvimizdən buraxdıq. Buna baxmayaraq, qələbə qazandıq. Görüşün əvvəlindən sonuna qədər qalib gəlmək üçün əlindən gələni edən, xarakter göstərən komandamıza təşəkkürümü bildirirəm". Qeyd edək ki, millimiz Qazaxıstan yığması ilə ikinci yoldaşlıq görüşünü oktyabrın 27-də keçirəcək.

