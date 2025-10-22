Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Qazaxıstandakı toplanış bizim üçün önəmlidir"
- 22 oktyabr, 2025
- 11:54
Qazaxıstanda təşkil olunan təlim-məşq toplanışı qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi üçün çox önəmlidir.
"Report" xəbər verir ki, bunu AFFA-nın mətbuat xidmətinə açıqlamasında Siyasət Əsgərov deyib.
O, komandada ab-havanın yüksək olduğunu deyib:
"Belə toplanışlar bizim üçün çox önəmlidir. Beynəlxalq səviyyədə nə qədər çox oyun keçirsək, futbolçularımız bir-birilərini bir o qədər yaxşı anlayarlar. Sevindirici haldır ki, heyətə cəlb olunanlar öz klublarında müntəzəm oynayırlar. Milliyə Rusiya, Türkiyə, Qazaxıstan çempionatından gələnlər var. Onların klublarında daim oynamaları bizim üçün çox önəmlidir. Çünki belədə millinin düşərgəsinə tam hazır gəlirlər".
S.Əsgərov bəzi futbolçuların zədə səbəbindən toplanışa qatıla bilmədiyini söyləyib: "Ümid edirəm ki, onlar da tezliklə sağalacaq və qarşıdakı hazırlıqlara qoşulacaqlar".
Mütəxəssis Qazaxıstan yığmasına qarşı keçiriləcək yoldaşlıq görüşlərində uğurlu nəticə qazanmağa çalışacaqlarını vurğulayıb:
"Komandamız toplanışın sonluğunun yaxşı bitməsi üçün əlindən gələni edəcək. Qazaxıstan yığması ilə iki yoldaşlıq görüşü keçirəcəyik. Hər iki matçı yüksək səviyyədə keçirməyə çalışacağıq. Qarşıda bizi dünya çempionatının seçmə mərhələsi gözləyir. Məqsədimiz həmin oyunlara tam hazır olmaqdır".
Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi oktyabrın 24-ü və 27-də Çimkənddə Qazaxıstan yığması ilə yoldaşlıq oyunu keçirəcək.