İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Qazaxıstandakı toplanış bizim üçün önəmlidir"

    Futbol
    • 22 oktyabr, 2025
    • 11:54
    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: Qazaxıstandakı toplanış bizim üçün önəmlidir

    Qazaxıstanda təşkil olunan təlim-məşq toplanışı qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi üçün çox önəmlidir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu AFFA-nın mətbuat xidmətinə açıqlamasında Siyasət Əsgərov deyib.

    O, komandada ab-havanın yüksək olduğunu deyib:

    "Belə toplanışlar bizim üçün çox önəmlidir. Beynəlxalq səviyyədə nə qədər çox oyun keçirsək, futbolçularımız bir-birilərini bir o qədər yaxşı anlayarlar. Sevindirici haldır ki, heyətə cəlb olunanlar öz klublarında müntəzəm oynayırlar. Milliyə Rusiya, Türkiyə, Qazaxıstan çempionatından gələnlər var. Onların klublarında daim oynamaları bizim üçün çox önəmlidir. Çünki belədə millinin düşərgəsinə tam hazır gəlirlər".

    S.Əsgərov bəzi futbolçuların zədə səbəbindən toplanışa qatıla bilmədiyini söyləyib: "Ümid edirəm ki, onlar da tezliklə sağalacaq və qarşıdakı hazırlıqlara qoşulacaqlar".

    Mütəxəssis Qazaxıstan yığmasına qarşı keçiriləcək yoldaşlıq görüşlərində uğurlu nəticə qazanmağa çalışacaqlarını vurğulayıb:

    "Komandamız toplanışın sonluğunun yaxşı bitməsi üçün əlindən gələni edəcək. Qazaxıstan yığması ilə iki yoldaşlıq görüşü keçirəcəyik. Hər iki matçı yüksək səviyyədə keçirməyə çalışacağıq. Qarşıda bizi dünya çempionatının seçmə mərhələsi gözləyir. Məqsədimiz həmin oyunlara tam hazır olmaqdır".

    Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi oktyabrın 24-ü və 27-də Çimkənddə Qazaxıstan yığması ilə yoldaşlıq oyunu keçirəcək.

    siyasət əsgərov Azərbaycanın qadın millisi Qazaxıstan yığması Futbol

    Son xəbərlər

    12:44

    Rusiya ABŞ ilə 25 il əvvəl imzaladığı sazişi ləğv edib

    Region
    12:43

    "Neftçi" AFFA İntizam Komitəsinin qərarından apellyasiya şikayəti verməyəcək

    Futbol
    12:43

    Azər Bayramov: "Son 20 ildə Azərbaycanın icmal büdcəsi 17 dəfədən çox böyüyüb"

    Maliyyə
    12:40

    Azərbaycan Latviya, Estoniya və Finlandiya ilə əməkdaşlığın əsas istiqamətlərini açıqlayıb

    Biznes
    12:40

    Birlik nümayəndəsi: Gənclərin Qərbi Azərbaycana qayıdış prosesinə cəlb edilməsi çox vacibdir

    Daxili siyasət
    12:39

    Nazir: Estoniya Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşmasını dəstəkləyir

    Xarici siyasət
    12:38
    Foto

    Azərbaycan hərbi nümayəndələri Səudiyyə Ərəbistanına səfər edib

    Hərbi
    12:38

    Nazir: Qazaxıstan taxılının Azərbaycandan tranzitlə Ermənistana daşınmasına icazə mühüm addımdır

    Xarici siyasət
    12:35

    "Abşeron Lions"un baş məşqçisi: "Müdafiədə bəzi dəyişikliklər edəcəyik"

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti