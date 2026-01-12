İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Məqsəd dünya çempionatının seçmə mərhələsinə yaxşı hazırlaşmaqdır"

    Futbol
    • 12 yanvar, 2026
    • 11:26
    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: Məqsəd dünya çempionatının seçmə mərhələsinə yaxşı hazırlaşmaqdır

    Azərbaycanın futzal millisinin qarşısına qoyulan əsas məqsəd dünya çempionatının seçmə mərhələ oyunlarına yaxşı hazırlaşmaqdır.

    Bunu "Report"a açıqlamasında yığmanın baş məşqçisi Yevgeni Kukseviç deyib.

    O, qarşıda bir sıra vəzifələrin durduğunu söyləyib:

    "Qarşımda komandanın gəncləşdirilməsi, perspektivli oyunçuların baxışdan keçirilməsi və vətənpərvərlik atmosferinin formalaşdırılması kimi vəzifələr dayanıb. Təlim-məşq toplanışına yanvarın 18-də başlamağı planlaşdırırıq. Hazırlıq çərçivəsində 4 məşqimiz, ayın 22-si və 24-də isə yoxlama oyunlarımız olacaq. Danimarka millisinin təhlili də daxil olmaqla, texniki-taktiki hazırlıqlar üçün kifayət qədər video-materialdan istifadə edəcəyik".

    Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi Danimarka yığması ilə yanvarın 22-si və 24-də Bakı İdman Sarayında münasibətləri aydınlaşdıracaq.

    Yevgeni Kukseviç Azərbaycan futzal millisi Danimarka millisi Təlim-məşq toplanışı yoxlama oyunları

    Son xəbərlər

    11:41

    Xalq artisti Ağadadaş Ağayev amnistiyaya düşüb

    Hadisə
    11:41

    Venesuela iki italiyalı məhbusu azad edib

    Digər ölkələr
    11:40

    Şəhidlər xiyabanında 20 Yanvar faciəsinin 36-cı ildönümü ilə bağlı hazırlıq işlərinə başlanılır

    Daxili siyasət
    11:40

    ARDNF-in əmək və idarəetmə xərcləri azaldılıb

    Maliyyə
    11:36

    Azərbaycan millisinin futbolçusu Türkiyə klubundan ayrılacağını açıqlayıb

    Futbol
    11:35

    Ötən həftə 875 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

    Daxili siyasət
    11:31

    Hesablama Palatası ARDNF-in 2026-cı il büdcəsinə rəy verib

    Maliyyə
    11:31

    Azərbaycan banklarında bazar risklərinin idarə edilməsi qaydası təsdiqlənib

    Maliyyə
    11:29

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Mənim üçün şəxsi təcrübə çox önəmlidir"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti