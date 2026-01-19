İlham Əliyev 20 yanvar Hüzn günü WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Heyətdə çox perspektivli oyunçular var"

    Futbol
    • 19 yanvar, 2026
    • 10:16
    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: Heyətdə çox perspektivli oyunçular var

    Futzal üzrə Azərbaycan millisinin heyətində çox perspektivli oyunçular var.

    "Report" xəbər verir ki, bunu komandanın baş məşqçisi Yevgeni Kukseviç jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    O, komandanın hazırlıqları haqqında fikirlərini bölüşüb:

    "Yeni ildən sonra ilk toplanışımıza başlamışıq. Milliyə yeni oyunçular dəvət etmişəm və geniş heyətlə hazırlaşırıq. Heyətdə çox perspektivli futzalçılar var və onların üzərində işləməyə çalışacağıq".

    Qeyd edək ki Azərbaycan millisi yanvarın 22 və 24-də Danimarka ilə yoldaşlıq görüşü keçirəcək.

    futzal Azərbaycan millisi Yevgeni Kukseviç

