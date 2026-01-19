Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Heyətdə çox perspektivli oyunçular var"
Futbol
- 19 yanvar, 2026
- 10:16
Futzal üzrə Azərbaycan millisinin heyətində çox perspektivli oyunçular var.
"Report" xəbər verir ki, bunu komandanın baş məşqçisi Yevgeni Kukseviç jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
O, komandanın hazırlıqları haqqında fikirlərini bölüşüb:
"Yeni ildən sonra ilk toplanışımıza başlamışıq. Milliyə yeni oyunçular dəvət etmişəm və geniş heyətlə hazırlaşırıq. Heyətdə çox perspektivli futzalçılar var və onların üzərində işləməyə çalışacağıq".
Qeyd edək ki Azərbaycan millisi yanvarın 22 və 24-də Danimarka ilə yoldaşlıq görüşü keçirəcək.
Son xəbərlər
10:16
Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Heyətdə çox perspektivli oyunçular var"Futbol
10:15
Ötən il Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyulmuş investisiyaların həcmi açıqlanıbBiznes
10:13
"AzInTelecom" tərəfindən 58 mindən çox IMEI koda "klon" statusu verilibİKT
10:05
Pakistanda ticarət mərkəzində baş verən yanğın nəticəsində ölənlərin sayı 14-ə çatıbDigər ölkələr
10:04
Məcnun Məmmədov Oğuzda vətəndaşları qəbul edəcəkASK
10:01
Azərbaycanda qeyri-neft-qaz sənayesi ötən il 5,5 % artıbSənaye
10:00
Azərbaycan iqtisadiyyatı ötən il 1,4 % böyüyübMaliyyə
09:59
İsrail İordan çayının qərb sahilində genişmiqyaslı əməliyyata başlayıbDigər ölkələr
09:56