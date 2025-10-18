Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Araz-Naxçıvan"a qarşı oyundan razı qaldım"

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    Futbol
    • 18 oktyabr, 2025
    • 17:10
    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: Araz-Naxçıvana qarşı oyundan razı qaldım

    Futzal üzrə Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Yevgeni Kukseviç "Araz-Naxçıvan"a qarşı göstərilən oyundan razı qalıb.

    "Report" xəbər verir ki, rusiyalı mütəxəssis bunu Futzal Federasiyasının mətbuat xidmətinə açıqlamasında deyib.

    O, bəzi detallar üzərində işlədiklərini bildirib:

    "Vaxtımız çox az idi. Cəmi 3 gün təlim-məşq toplanışı keçirə bildik. Bu müddət ərzində iki məşqimiz və bir yoxlama oyunumuz oldu. Çalışdıq ki, müəyyən detallar - müdafiə olunmaq, ara məsafəsini azaltmaq, ayaqla ötürmələr və s. üzərində işləyək. Yaxşılaşdırmaq istədiyimiz elementlər var idi ki, onlara vaxt ayırdıq. Yoxlama oyununa gəldikdə, milli birinci hissədə yaxşı oynadı. Mübarizə apardı, verilən tapşırıqları icra etməyə çalışdı. Göstərdiyi oyuna görə komandadan razı qaldım. İkinci hissədə bir qədər güc tükəndi. Həm də gənclərə daha çox sanş verdik. Nəticə yaxşı olmasa da, toplanışın və oyunun xeyrimizə olduğunu qeyd edə bilərəm. Çünki gələcək üçün lazım olan detallar üzərində işlədik".

    Baş məşqçi heyətin geniş olduğunu vurğulayıb:

    Bu toplanışda müəyyən səbəblərdən bizimlə olmayanlar var idi. Nurlan Məmmədov zədəli idi, Tofiq Əliyev də növbəti toplanışda bizə qoşulacaq. Heyətimiz genişdir və seçim edəcəyik".

    Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi bu gün baş tutan yoxlama matçında Naxçıvan təmsilçisinə 2:6 hesabı ilə məğlub olub.

