Azərbaycan millisinin Avropa çempionatının seçmə mərhələsi üçün heyəti açıqlanıb
Futbol
- 05 noyabr, 2025
- 10:33
Azərbaycanın 19 yaşadək futbolçulardan ibarət millisinin Maltada keçiriləcək Avropa çempionatının seçmə mərhələsi üçün heyəti açıqlanıb.
"Report" AFFA-nın mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, Elxan Abdullayevin baş məşqçisi olduğu komanda noyabrın 5-dən 8-dək Bakıda təlim-məşq toplanışı keçəcək.
Seçmə mərhələdə 13-cü qrupda yer alan U-19 Çexiya, Şimali İrlandiya və Malta yığmaları ilə qarşılaşacaq.
|Nr.
|Soyadı / Adı
|Klub
|1
|Həbib Hüşənov
|Qəbələ
|2
|Ayxan Abbaszadə
|Turan Tovuz
|3
|Məhəmmədəli Məmmədov
|Turan Tovuz
|4
|Rəşad Alışov
|Qarabağ
|5
|Tuncay Əhmədov
|Marcet (İspaniya)
|6
|Cavid Məlikov
|Qarabağ
|7
|Seydi Danzıyev
|Sabah
|8
|Vüsal Paşayev
|Sumqayıt
|9
|Nadir Orucov
|Sumqayıt
|10
|Ömər Həsənli
|Zirə
|11
|Eltun Babazadə
|Qarabağ
|12
|Ziya Şəkərxanov
|Qəbələ
|13
|Şahin İbrahimov
|Sabah
|14
|Əliəkbər Rzazadə
|Qarabağ
|15
|Rauf Qafarov
|Zirə
|16
|Həsən Nəzərli
|Ankaragücü (Türkiyə)
|17
|Anar Hüseynov
|Sabah
|18
|Hikmət Cəbrayılzadə
|Qarabağ
|19
|Şahismayıl Cəfərov
|Qarabağ
|20
|Nihad Orucəli
|Sumqayıt
Qeyd edək ki, Avropa çempionatı noyabrın 9-dan 19-dək keçiriləcək. Qrupun oyunları Maltada təşkil olunacaq.
