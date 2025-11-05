İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Azərbaycan millisinin Avropa çempionatının seçmə mərhələsi üçün heyəti açıqlanıb

    Futbol
    • 05 noyabr, 2025
    • 10:33
    Azərbaycan millisinin Avropa çempionatının seçmə mərhələsi üçün heyəti açıqlanıb

    Azərbaycanın 19 yaşadək futbolçulardan ibarət millisinin Maltada keçiriləcək Avropa çempionatının seçmə mərhələsi üçün heyəti açıqlanıb.

    "Report" AFFA-nın mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, Elxan Abdullayevin baş məşqçisi olduğu komanda noyabrın 5-dən 8-dək Bakıda təlim-məşq toplanışı keçəcək.

    Seçmə mərhələdə 13-cü qrupda yer alan U-19 Çexiya, Şimali İrlandiya və Malta yığmaları ilə qarşılaşacaq.

    Nr. Soyadı / Adı Klub
    1 Həbib Hüşənov Qəbələ
    2 Ayxan Abbaszadə Turan Tovuz
    3 Məhəmmədəli Məmmədov Turan Tovuz
    4 Rəşad Alışov Qarabağ
    5 Tuncay Əhmədov Marcet (İspaniya)
    6 Cavid Məlikov Qarabağ
    7 Seydi Danzıyev Sabah
    8 Vüsal Paşayev Sumqayıt
    9 Nadir Orucov Sumqayıt
    10 Ömər Həsənli Zirə
    11 Eltun Babazadə Qarabağ
    12 Ziya Şəkərxanov Qəbələ
    13 Şahin İbrahimov Sabah
    14 Əliəkbər Rzazadə Qarabağ
    15 Rauf Qafarov Zirə
    16 Həsən Nəzərli Ankaragücü (Türkiyə)
    17 Anar Hüseynov Sabah
    18 Hikmət Cəbrayılzadə Qarabağ
    19 Şahismayıl Cəfərov Qarabağ
    20 Nihad Orucəli Sumqayıt

    Qeyd edək ki, Avropa çempionatı noyabrın 9-dan 19-dək keçiriləcək. Qrupun oyunları Maltada təşkil olunacaq.

    Azərbaycan U-19 millisi Malta heyət açıqlanıb Avropa çempionatının seçmə mərhələsi

