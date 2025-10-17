Azərbaycan millisi FIFA reytinqində bir pillə irəliləyib
Futbol
- 17 oktyabr, 2025
- 16:11
Azərbaycan millisi FIFA reytinqində bir pillə irəliləyib.
"Report" xəbər verir ki, Ayxan Abbasovun baş məşqçisi olduğu kollektiv 1142.25 xalla 123-cü pillədə qərarlaşıb.
Komanda əvvəlki siyahıda 1148,09 xalla 124-cü idi.
Yığma bu ay DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində səfərdə Fransaya 0:3, Ukraynaya isə 1:2 hesabı ilə uduzub.
Azərbaycan millisinin irəliliməsi 124-cü olan Toqo seçməsinin dörd sıra geriləməsi sayəsində mümkün olub.
Qeyd edək ki, FIFA reytinqinin ilk pilləsində İspaniya (1880.76 xal) yer alıb.
Son xəbərlər
16:31
Foto
MOK-da beynəlxalq ekspertlərlə görüş keçirilibFərdi
16:30
Premyer Liqa: "Kəpəz" cari mövsümdə ilk qələbəsini qazanıbFutbol
16:27
Hindistan 9 ayda Azərbaycandan 107 min tondan çox neft idxal edibEnergetika
16:24
Rəy
Ermənistanda "beşinci kolon"un keşişləri - cəmiyyətdə yenidən vəftiz olunmaq zərurəti - ŞƏRHAnalitika
16:20
Gürcüstandan Azərbaycana heyvan idxalına məhdudiyyət qoyulacaqSosial müdafiə
16:13
LSE: Azərbaycanda "ağıllı şəhər" layihələrinin uğurunu vətəndaşların iştirakı təmin edibİKT
16:13
İsa Həbibbəyli: Ramiz Mehdiyevin AMEA-da üzvlüyü ilə bağlı məsələyə baxılırHadisə
16:11
Azərbaycan millisi FIFA reytinqində bir pillə irəliləyibFutbol
16:09
Foto