    Futbol
    17 oktyabr, 2025
    16:11
    Azərbaycan millisi FIFA reytinqində bir pillə irəliləyib

    Azərbaycan millisi FIFA reytinqində bir pillə irəliləyib.

    "Report" xəbər verir ki, Ayxan Abbasovun baş məşqçisi olduğu kollektiv 1142.25 xalla 123-cü pillədə qərarlaşıb.

    Komanda əvvəlki siyahıda 1148,09 xalla 124-cü idi.

    Yığma bu ay DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində səfərdə Fransaya 0:3, Ukraynaya isə 1:2 hesabı ilə uduzub.

    Azərbaycan millisinin irəliliməsi 124-cü olan Toqo seçməsinin dörd sıra geriləməsi sayəsində mümkün olub.

    Qeyd edək ki, FIFA reytinqinin ilk pilləsində İspaniya (1880.76 xal) yer alıb.

