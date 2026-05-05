    Azərbaycan millisi Malta və San Marino ilə yoldaşlıq oyunları keçirəcək

    Futbol üzrə Azərbaycan millisi mayın 28-dən 30-dək Bakıda, iyunun 1-dən 10-dək isə Avstriyanın Bad-Valtersdorf şəhərində təlim-məşq toplanışında olacaq.

    "Report" AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, komanda Avstriya toplanışı zamanı iki yoldaşlıq oyunu keçirəcək.

    Ayxan Abbasovun baş məşqçisi olduğu kollektiv iyunun 5-də Malta, 9-da isə San Marino yığması ilə qarşılaşacaq.

    Oyunlar Macarıstanın Sombatxey şəhərində yerləşən Haladaş İdman Kompleksinin stadionunda keçiriləcək.

    Hər iki qarşılaşmanın Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da başlanması nəzərdə tutulur.

