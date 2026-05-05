Azərbaycan millisi Malta və San Marino ilə yoldaşlıq oyunları keçirəcək
Futbol
- 05 may, 2026
- 17:17
Futbol üzrə Azərbaycan millisi mayın 28-dən 30-dək Bakıda, iyunun 1-dən 10-dək isə Avstriyanın Bad-Valtersdorf şəhərində təlim-məşq toplanışında olacaq.
"Report" AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, komanda Avstriya toplanışı zamanı iki yoldaşlıq oyunu keçirəcək.
Ayxan Abbasovun baş məşqçisi olduğu kollektiv iyunun 5-də Malta, 9-da isə San Marino yığması ilə qarşılaşacaq.
Oyunlar Macarıstanın Sombatxey şəhərində yerləşən Haladaş İdman Kompleksinin stadionunda keçiriləcək.
Hər iki qarşılaşmanın Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da başlanması nəzərdə tutulur.
