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    Azərbaycan - Litva oyununa portuqaliyalı hakimlər təyinat alıblar

    Futbol
    • 02 oktyabr, 2026
    • 12:08
    Azərbaycan - Litva oyununa portuqaliyalı hakimlər təyinat alıblar

    UEFA Millətlər Liqasında keçiriləcək Azərbaycan - Litva oyununun hakimləri müəyyənləşib.

    "Report"un məlumatına görə, D Liqasının 2-ci qrupunun matçı Portuqaliyadan olan ədalət təmsilçilərinə tapşırılıb.

    FIFA referis Qustavo Korreyaya həmyerliləri Andre Filipe Noqeyra Dias və Andreya Souza kömək göstərəcək. Dördüncü hakim funksiyasını Migel Andre Monteyro Fonseka yerinə yetirəcək.

    VAR-da Bruno Esteves, AVAR-da Ana Klaudiya Silva Ribeyro əyləşəcək.

    Xatırladaq ki, Azərbaycan - Litva oyunu oktyabrın 4-də saat 17:00-da 8-ci km qəsəbə stadionunda keçiriləcək.

    Qustavo Korreya UEFA Millətlər Liqası Futbol üzrə Azərbaycan millisi Futbol üzrə Litva millisi
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