Azərbaycan Kubokunun finalı “Qarabağ”la “Sabah” arasında 30-cu duel olacaq.
"Report" Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, əvvəlki 29 oyundan 27-si çempionat, 2-si kubok çərçivəsində baş tutub.
Ağdam klubu 16, Bakı təmsilçisi 3 qələbə qazanıb, 10 matçda qalib müəyyənləşməyib. “Qarabağ” bu oyunlarda 60, “Sabah” isə 29 qol vurub.
29.09.2018. Premyer Liqa. “Sabah” (Bakı) – “Qarabağ” (Ağdam) 0:2
24.11.2018. Premyer Liqa. “Qarabağ” (Ağdam) – “Sabah” (Bakı) 1:1
23.02.2019. Premyer Liqa. “Sabah” (Bakı) – “Qarabağ” (Ağdam) 1:1
13.04.2019. Premyer Liqa. “Qarabağ” (Ağdam) – “Sabah” (Bakı) 3:0
06.10.2019. Premyer Liqa. “Qarabağ” (Ağdam) – “Sabah” (Bakı) 2:0
02.12.2019. Premyer Liqa. “Sabah” (Bakı) – “Qarabağ” (Ağdam) 0:1
29.02.2020. Premyer Liqa. “Qarabağ” (Ağdam) – “Sabah” (Bakı) 0:0
22.08.2020. Premyer Liqa. “Qarabağ” (Ağdam) – “Sabah” (Bakı) 2:0
21.01.2021. Premyer Liqa. “Sabah” (Bakı) – “Qarabağ” (Ağdam) 1:2
13.03.2021. Premyer Liqa. “Qarabağ” (Ağdam) – “Sabah” (Bakı) 2:0
09.05.2021. Premyer Liqa. “Sabah” (Bakı) – “Qarabağ” (Ağdam) 0:4
17.10.2021. Premyer Liqa. “Sabah” (Bakı) – “Qarabağ” (Ağdam) 1:2
04.12.2021. Premyer Liqa. “Qarabağ” (Ağdam) – “Sabah” (Bakı) 5:1
12.03.2022. Premyer Liqa. “Sabah” (Bakı) – “Qarabağ” (Ağdam) 0:1
03.05.2022. Premyer Liqa. “Qarabağ” (Ağdam) – “Sabah” (Bakı) 1:1
11.09.2022. Premyer Liqa. “Qarabağ” (Ağdam) – “Sabah” (Bakı) 4:3
13.11.2022. Premyer Liqa. “Sabah” (Bakı) – “Qarabağ” (Ağdam) 0:0
11.02.2023. Premyer Liqa. “Qarabağ” (Ağdam) – “Sabah” (Bakı) 1:1
16.04.2023. Premyer Liqa. “Sabah” (Bakı) – “Qarabağ” (Ağdam) 2:1
17.09.2023. Premyer Liqa. “Qarabağ” (Ağdam) – “Sabah” (Bakı) 2:0
24.11.2023. Premyer Liqa. “Sabah” (Bakı) – “Qarabağ” (Ağdam) 1:2
30.01.2024. Azərbaycan Kuboku. “Sabah” (Bakı) – “Qarabağ” (Ağdam) 1:7
08.02.2024. Azərbaycan Kuboku. “Qarabağ” (Ağdam) – “Sabah” (Bakı) 3:4
11.02.2024. Premyer Liqa. “Qarabağ” (Ağdam) – “Sabah” (Bakı) 3:3
14.04.2024. Premyer Liqa. “Sabah” (Bakı) – “Qarabağ” (Ağdam) 3:2
29.09.2024. Premyer Liqa. “Qarabağ” (Ağdam) – “Sabah” (Bakı) 3:2
07.12.2024. Premyer Liqa. “Sabah” (Bakı) – “Qarabağ” (Ağdam) 1:1
22.02.2025. Premyer Liqa. “Qarabağ” (Ağdam) – “Sabah” (Bakı) 1:1
27.04.2025. Premyer Liqa. “Sabah” (Bakı) – “Qarabağ” (Ağdam) 1:1