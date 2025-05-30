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Azərbaycan Kubokunun finalı “Qarabağ”la “Sabah” arasında 30-cu duel olacaq

Azərbaycan Kubokunun finalı “Qarabağ”la “Sabah” arasında 30-cu duel olacaq Azərbaycan Kubokunun finalı “Qarabağ”la “Sabah” arasında 30-cu duel olacaq.
Futbol
30 may 2025 10:17
Azərbaycan Kubokunun finalı “Qarabağ”la “Sabah” arasında 30-cu duel olacaq

Azərbaycan Kubokunun finalı “Qarabağ”la “Sabah” arasında 30-cu duel olacaq.

"Report" Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, əvvəlki 29 oyundan 27-si çempionat, 2-si kubok çərçivəsində baş tutub.

Ağdam klubu 16, Bakı təmsilçisi 3 qələbə qazanıb, 10 matçda qalib müəyyənləşməyib. “Qarabağ” bu oyunlarda 60, “Sabah” isə 29 qol vurub.

29.09.2018. Premyer Liqa. “Sabah” (Bakı) – “Qarabağ” (Ağdam) 0:2

24.11.2018. Premyer Liqa. “Qarabağ” (Ağdam) – “Sabah” (Bakı) 1:1

23.02.2019. Premyer Liqa. “Sabah” (Bakı) – “Qarabağ” (Ağdam) 1:1

13.04.2019. Premyer Liqa. “Qarabağ” (Ağdam) – “Sabah” (Bakı) 3:0

06.10.2019. Premyer Liqa. “Qarabağ” (Ağdam) – “Sabah” (Bakı) 2:0

02.12.2019. Premyer Liqa. “Sabah” (Bakı) – “Qarabağ” (Ağdam) 0:1

29.02.2020. Premyer Liqa. “Qarabağ” (Ağdam) – “Sabah” (Bakı) 0:0

22.08.2020. Premyer Liqa. “Qarabağ” (Ağdam) – “Sabah” (Bakı) 2:0

21.01.2021. Premyer Liqa. “Sabah” (Bakı) – “Qarabağ” (Ağdam) 1:2

13.03.2021. Premyer Liqa. “Qarabağ” (Ağdam) – “Sabah” (Bakı) 2:0

09.05.2021. Premyer Liqa. “Sabah” (Bakı) – “Qarabağ” (Ağdam) 0:4

17.10.2021. Premyer Liqa. “Sabah” (Bakı) – “Qarabağ” (Ağdam) 1:2

04.12.2021. Premyer Liqa. “Qarabağ” (Ağdam) – “Sabah” (Bakı) 5:1

12.03.2022. Premyer Liqa. “Sabah” (Bakı) – “Qarabağ” (Ağdam) 0:1

03.05.2022. Premyer Liqa. “Qarabağ” (Ağdam) – “Sabah” (Bakı) 1:1

11.09.2022. Premyer Liqa. “Qarabağ” (Ağdam) – “Sabah” (Bakı) 4:3

13.11.2022. Premyer Liqa. “Sabah” (Bakı) – “Qarabağ” (Ağdam) 0:0

11.02.2023. Premyer Liqa. “Qarabağ” (Ağdam) – “Sabah” (Bakı) 1:1

16.04.2023. Premyer Liqa. “Sabah” (Bakı) – “Qarabağ” (Ağdam) 2:1

17.09.2023. Premyer Liqa. “Qarabağ” (Ağdam) – “Sabah” (Bakı) 2:0

24.11.2023. Premyer Liqa. “Sabah” (Bakı) – “Qarabağ” (Ağdam) 1:2

30.01.2024. Azərbaycan Kuboku. “Sabah” (Bakı) – “Qarabağ” (Ağdam) 1:7

08.02.2024. Azərbaycan Kuboku. “Qarabağ” (Ağdam) – “Sabah” (Bakı) 3:4

11.02.2024. Premyer Liqa. “Qarabağ” (Ağdam) – “Sabah” (Bakı) 3:3

14.04.2024. Premyer Liqa. “Sabah” (Bakı) – “Qarabağ” (Ağdam) 3:2

29.09.2024. Premyer Liqa. “Qarabağ” (Ağdam) – “Sabah” (Bakı) 3:2

07.12.2024. Premyer Liqa. “Sabah” (Bakı) – “Qarabağ” (Ağdam) 1:1

22.02.2025. Premyer Liqa. “Qarabağ” (Ağdam) – “Sabah” (Bakı) 1:1

27.04.2025. Premyer Liqa. “Sabah” (Bakı) – “Qarabağ” (Ağdam) 1:1

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