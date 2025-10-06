İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Azərbaycan Kubokunda mövsümün ilk təyinatları açıqlanıb

    Futbol
    • 06 oktyabr, 2025
    • 10:43
    Azərbaycan Kubokunda mövsümün ilk təyinatları açıqlanıb

    Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda mövsümün ilk təyinatları açıqlanıb.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının (PFL) rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, I təsnifat mərhələsinin oyunlarını idarə edəcək hakimlər müəyyənləşib.

    Raundun bütün görüşləri Peşəkar Futbol Liqasının "AzPFL" yutub kanalında canlı yayımlanacaq.

    Azərbaycan Kuboku

    I təsnifat mərhələsi

    9 oktyabr

    14:00. "Sheki City" – "Araz Saatlı"

    Hakimlər: Ruslan Quliyev, Zöhrab Abbasov, Nurlan Əhmədzadə, Vüqar Həsənli.

    Hakim-inspektor: Ceyhun Haşımov.

    AFFA nümayəndəsi: Zaur Hacı-Məhərrəmov.

    "Rekord Arena"

    14:00. "Qaradağ Lökbatan""Ağdaş"

    Hakimlər: Şamil İmanzadə, Tərlan Talıbzadə, Səbuhi Əmrahov, Əkbər Əhmədov.

    Hakim-inspektor: Şahin Cəfərov.

    AFFA nümayəndəsi: Bəhram Qurbanov.

    Lökbatan Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu

    14:00. "Dinamo""Kür-Araz"

    Hakimlər: Mahmud Bağırzadə, Gülnurə Əkbərzadə, Vüqar Bayramov, Namiq Bəkirov.

    Hakim-inspektor: Ramil Diniyev.

    AFFA nümayəndəsi: Zümrüd Ağayeva.

    Binə qəsəbə stadionu

    14:00. "Ağstafa Gəncləri""Şirvan"

    Hakimlər: Alik Yunusov, Şirmamed Mamedov, Səbuhi Soltanov, Murad Səlimov.

    Hakim-inspektor: Rövşən Əhmnədov.

    AFFA nümayəndəsi: Eldar Məmmədov.

    Ağstafa şəhər stadionu

    10 oktyabr

    14:00. "Göygöl" – "Şəmkir"

    Hakimlər: Murad Səlimov, Eyyub İbrahimov, Samir Qaracayev, Rövşən Rəcəbov.

    Hakim-inspektor: Əmrah İbrahimov.

    AFFA nümayəndəsi: Mübariz Hüseynov.

    Göygöl Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu

    14:00. "Quba" – "Xankəndi"

    Hakimlər: Emin Əliyev, Kərim Zeynalov, Zakir Şükürzadə, İslam Məmmədov.

    Hakim-inspektor: Zöhrab Qədiyev.

    AFFA nümayəndəsi: Yavər Rəhimov.

    Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu

    Azərbaycan Kuboku Futbol təyinatlar

    Son xəbərlər

    11:36
    Foto
    Video

    Sumqayıtda Qurd Dərəsində artilleriya mərmisi aşkarlanıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    11:33

    Estoniyanın XİN rəhbəri Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    11:32

    Politoloq: TDT sammitində regional təhlükəsizlik məsələləri diqqət mərkəzində olacaq

    Xarici siyasət
    11:28

    Qubada saxlanılan şəxslərdən 8 kq narkotik vasitə aşkarlanıb

    Hadisə
    11:28

    "Neftçi"nin məşqçisi: "Avropa Kubokundakı oyunlarımız gərgin və maraqlı keçəcək"

    Komanda
    11:25
    Foto

    Allahşükür Paşazadə minatəmizləmə əməliyyatlarına dəstəyinə görə Stirlinq Fonduna təşəkkür edib

    Din
    11:22
    Foto

    "Nar"ın dəstəyi ilə inklüzivliyi təşviq edən "Bütün Vücudlar Danışır" layihəsinin hesabat tədbiri baş tutdu

    İKT
    11:22

    DSX-nin zabitinə hücum etməkdə təqsirləndirilən idmançılar azadlığa buraxılıb

    Hadisə
    11:22

    Premyer Liqanın VII turu "Şamaxı" klubu üçün əlamətdar olub

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti