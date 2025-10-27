İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Azərbaycan Kubokunda II təsnifat mərhələsinin təyinatları açıqlanıb

    Futbol
    • 27 oktyabr, 2025
    • 11:30
    Azərbaycan Kubokunda II təsnifat mərhələsinin təyinatları açıqlanıb

    Azərbaycan Kubokunda II təsnifat mərhələsinin təyinatları açıqlanıb.

    Bu barədə "Report"a Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    Qarşılaşmalar iki gün ərzində baş tutacaq.

    Azərbaycan Kuboku

    II təsnifat mərhələsi

    28 oktyabr

    14:00. "Göygöl" – "Baku Sportinq"

    Hakimlər: Namiq Bəkirov, Şirmamed Mamedov, Nurlan Əhmədzadə, Səbuhi Bayramov.

    Hakim-inspektor: Rəhim Həsənov.

    AFFA nümayəndəsi: Yavər Rəhimov.

    Buzovna qəsəbə stadionu

    14:00. "Karvan-Yevlax" – "Sheki City"

    Hakimlər: Emin Əliyev, Gülnurə Əkbərzadə, Səbuhi Əmrahov, Nazim Abdullayev.

    Hakim-inspektor: Əmrah İbrahimov.

    AFFA nümayəndəsi: Emin Cəfərov.

    Şamaxı şəhər stadionu

    14:00. "Qaradağ Lökbatan" – "İmişli"

    Hakimlər: Kamranbəy Rəhimov, Teymur Teymurov, Vüqar Bayramov, Mahmud Bağırzadə.

    Hakim-inspektor: Zöhrab Qədiyev.

    AFFA nümayəndəsi: Anar Şıxəliyev.

    Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu

    14:00. "Cəbrayıl" – "Şəfa"

    Hakimlər: Əkbər Əhmədov, Zöhrab Abbasov, Samir Qaracayev, Nəriman Ağayev.

    Hakim-inspektor: Feyzulla Feyzullayev.

    AFFA nümayəndəsi: Erkin Hüseynov.

    Şamaxı Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu

    14:00. "Kəpəz" – "Ağstafa Gəncləri"

    Hakimlər: Rövşən Rəcəbov, Cəmil Quliyev, Sənan Atayev, Nahid Xasıyev.

    Hakim-inspektor: Vüsal Əliyev.

    AFFA nümayəndəsi: İlham Əliyev.

    Qəbələ şəhər stadionu

    17:00. "Dinamo" – "Turan Tovuz"

    Hakimlər: Əli Əliyev, Rahil Ramazanov, Safalı Ağayev, Niyaz Əhmədov.

    Hakim-inspektor: Anar Salmanov.

    AFFA nümayəndəsi: Eldəniz Musayev.

    "Azərsun Arena"

    29 oktyabr

    14:00. "Şimal" – "Şahdağ Qusar"

    Hakimlər: Kamran Əliyev, Asiman Əzizli, Elman Kərimov, Ruslan Quliyev.

    Hakim-inspektor: Munis Abdullayev.

    AFFA nümayəndəsi: Kifayət Mustafayeva.

    Şamaxı Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu

    14:00. "Xankəndi" – "Difai"

    Hakimlər: Nicat İsmayıllı, Tərlan Talıbzadə, Rasim Axundov, Kamil Aydınov.

    Hakim-inspektor: Orxan Məmmədov.

    AFFA nümayəndəsi: Nəriman Axundov.

    Ağsu şəhər stadionu

    14:00. "Zaqatala" – "Sumqayıt"

    Hakimlər: Rauf Cabarov, Kamran Bayramov, Səbuhi Soltanov, Murad Səlimov.

    Hakim-inspektor: Rövşən Əhmədov.

    AFFA nümayəndəsi: Namiq Əliyev.

    Zaqatala Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu

    16:00. "Qəbələ" – "Mingəçevir"

    Hakimlər: İslam Məmmədov, Müslüm Əliyev, Aydın Bəxşiyev, Ceyhun Hüseynov.

    Hakim-inspektor: Ramil Diniyev.

    AFFA nümayəndəsi: Eldar Məmmədov.

    Qəbələ şəhər stadionu

    16:00. "Səbail" – "Şamaxı"

    Hakimlər: Fərid Hacıyev, Rəhman İmami, Kərim Zeynalov, Şamil İmanzadə.

    Hakim-inspektor: İmanxan Sultani.

    AFFA nümayəndəsi: Zaur Hacı-Məhərrəmov.

    "ASCO Arena"

    19:00. "Neftçi" – MOİK

    Hakimlər: Vüqar Həsənli, Eyyub İbrahimov, Elmin Süleymanov, Alik Yunusov.

    Hakim-inspektor: Asim Xudiyev.

    AFFA nümayəndəsi: Elgiz Abbasov.

    "Palms Sports Arena"

    Azərbaycan Kuboku "Neftçi" klubu Peşəkar Futbol Liqası "Karvan-Yevlax" "Kəpəz" klubu II təsnifat mərhələsi

    Son xəbərlər

    11:54

    Paşinyan: Xeyriyyəçiliyə qarşı allergiyam yaranıb

    Region
    11:50

    Ötən həftə 1600 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

    Daxili siyasət
    11:50

    Dövlətə 81,5 milyon manat zərər vurulub, 30 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub

    Hadisə
    11:45

    Bu il ərzində Gəncədə 300-dən çox şəxsin süd vəzi xərçəngi müayinəsi həyata keçirilib

    Sağlamlıq
    11:43

    SOCAR qazma, hasilat, emal və ixrac göstəricilərini açıqlayıb

    Energetika
    11:42

    Paşinyan: Parlament seçkiləri ölkənin gələcək inkişafını müəyyən edəcək

    Region
    11:42

    Prokuror icra başçısının sabiq müavininə 7,5 il cəza istəyib

    Hadisə
    11:41

    Azərbaycan millisinin VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarındakı matçlarının təqvimi müəyyənləşib

    Futbol
    11:41

    Bu il bölgələrdə üç mindən çox qadın süd vəzi xərçəngi ilə bağlı müayinələrə cəlb olunub

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti