    Azərbaycan Kubokunda I təsnifat mərhələsinin oyun cədvəli açıqlanıb

    Futbol
    • 23 sentyabr, 2025
    • 14:29
    Azərbaycan Kubokunun 2025/2026 mövsümündə I təsnifat mərhələsinin oyun cədvəli açıqlanıb.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, qarşılaşmalar saat 14:00-da başlayacaq.

    Azərbaycan Kuboku

    I təsnifat mərhələsi

    9 oktyabr (cümə axşamı)

    "Sheki City" – "Araz Saatlı"

    "Rekord Arena"

    "Qaradağ Lökbatan" – "Ağdaş"

    Lökbatan OİK stadionu

    "Dinamo" – "Kür-Araz"

    Binə qəsəbə stadionu

    "Ağstafa Gəncləri" – "Şirvan"

    Ağstafa şəhər stadionu

    10 oktyabr (cümə)

    "Göygöl" – "Şəmkir"

    Göygöl OİK stadionu

    "Quba" – "Xankəndi"

    Quba OİK stadionu

    Azərbaycan Kuboku I təsnifat mərhələsi oyun cədvəli

