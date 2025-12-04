İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Azərbaycan Kuboku: "Kəpəz" "Araz-Naxçıvan"ı mübarizədən kənarlaşdırıb

    Futbol
    • 04 dekabr, 2025
    • 21:34
    Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda 1/8 final oyunlarına yekun vurulub.

    "Report" xəbər verir ki, bu mərhələnin son matçında "Kəpəz" səfərdə "Araz-Naxçıvan"ı 1:0 hesabı ilə məğlub edərək növbəti raunda adlayıb.

    Qolu 115-ci dəqiqədə Ryonosuke Ohori vurub.

    Azər Bağırovun rəhbərlik etdiyi kollektiv 1/4 finalda "Turan Tovuz"la üz-üzə gələcək.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl bu mərhələdə "Turan Tovuz" "Şahdağ Qusar"ı (2:1), "Zirə" "Neftçi"ni (1:0), "Şamaxı" "Baku Sportinq"i (1:0), "Sabah" "İmişli"ni (2:1), "Qarabağ" "Karvan-Yevlax"ı (3:0), "Qəbələ" "Şəfa"nı (2:1), "Sumqayıt" isə "Difai"ni (3:1) məğlub edib.

