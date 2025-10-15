Azərbaycan Kuboku: II təsnifat mərhələsinin oyun cədvəli bəlli olub

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Futbol
    • 15 oktyabr, 2025
    • 14:44
    Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda II təsnifat mərhələsinin oyun cədvəli bəlli olub.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının (PFL) rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, raundun görüşləri iki günü əhatə edəcək.

    Azərbaycan Kuboku

    II təsnifat mərhələsi

    28 oktyabr (çərşənbə axşamı)

    14:00. "Göygöl" – "Baku Sportinq"

    Buzovna qəsəbə stadionu

    14:00. "Karvan-Yevlax""Sheki City"

    Şamaxı şəhər stadionu

    14:00. "Qaradağ Lökbatan""İmişli"

    Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu

    14:00. "Cəbrayıl""Şəfa"

    Şamaxı Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu

    14:00. "Kəpəz""Ağstafa Gəncləri"

    Qəbələ şəhər stadionu

    17:00. "Dinamo""Turan Tovuz"

    "Azərsun Arena"

    29 oktyabr (çərşənbə)

    14:00. "Şimal" – "Şahdağ Qusar"

    Şamaxı Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu

    14:00. "Xankəndi" – "Difai"

    Ağsu şəhər stadionu

    14:00. "Zaqatala""Sumqayıt"

    Zaqatala Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu

    16:00. "Qəbələ""Mingəçevir"

    Qəbələ şəhər stadionu

    17:00. "Səbail""Şamaxı"

    "ASCO Arena"

    18:00. "Neftçi"MOİK

    "Palms Sports Arena"

    Qeyd edək ki, "Göygöl" - "Baku Sportinq", "Qaradağ Lökbatan" - "İmişli", "Dinamo" - "Turan Tovuz" və "Xankəndi" - "Difai" oyunları ev sahibi komandaların stadionlarının standartlara cavab verməməsi səbəbindən qonaq komandaların ev oyunlarını keçirdiyi stadionlarda baş tutacaq. Nominal qonaqlar ev sahibinin bütün funksiyalarını yerinə yetirəcək. PFL və klublar arasında bütün danışıqlar Əsasnamə tələblərinə əsasən aparılaraq, rəsmi müraciətlər əsasında qərarlar qəbul olunub.

