    Azərbaycan Kuboku: II təsnifat mərhələsinə start verilir

    Futbol
    • 28 oktyabr, 2025
    • 09:12
    Azərbaycan Kuboku: II təsnifat mərhələsinə start verilir

    Bu gün Azərbaycan Kubokunun II təsnifat mərhələsinə start veriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, mərhələnin ilk oyun günündə 6 qarşılaşma baş tutacaq.

    Azərbaycan Kuboku

    II təsnifat mərhələsi

    28 oktyabr

    14:00. "Göygöl" – "Baku Sportinq"

    Hakimlər: Namiq Bəkirov, Şirmamed Mamedov, Nurlan Əhmədzadə, Səbuhi Bayramov.

    Hakim-inspektor: Rəhim Həsənov.

    AFFA nümayəndəsi: Yavər Rəhimov.

    Buzovna qəsəbə stadionu

    14:00. "Karvan-Yevlax" – "Sheki City"

    Hakimlər: Emin Əliyev, Gülnurə Əkbərzadə, Səbuhi Əmrahov, Nazim Abdullayev.

    Hakim-inspektor: Əmrah İbrahimov.

    AFFA nümayəndəsi: Emin Cəfərov.

    Şamaxı şəhər stadionu

    14:00. "Qaradağ Lökbatan" – "İmişli"

    Hakimlər: Kamranbəy Rəhimov, Teymur Teymurov, Vüqar Bayramov, Mahmud Bağırzadə.

    Hakim-inspektor: Zöhrab Qədiyev.

    AFFA nümayəndəsi: Anar Şıxəliyev.

    Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu

    14:00. "Cəbrayıl" – "Şəfa"

    Hakimlər: Əkbər Əhmədov, Zöhrab Abbasov, Samir Qaracayev, Nəriman Ağayev.

    Hakim-inspektor: Feyzulla Feyzullayev.

    AFFA nümayəndəsi: Erkin Hüseynov.

    Şamaxı Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu

    14:00. "Kəpəz" – "Ağstafa Gəncləri"

    Hakimlər: Rövşən Rəcəbov, Cəmil Quliyev, Sənan Atayev, Nahid Xasıyev.

    Hakim-inspektor: Vüsal Əliyev.

    AFFA nümayəndəsi: İlham Əliyev.

    Qəbələ şəhər stadionu

    17:00. "Dinamo" – "Turan Tovuz"

    Hakimlər: Əli Əliyev, Rahil Ramazanov, Safalı Ağayev, Niyaz Əhmədov.

    Hakim-inspektor: Anar Salmanov.

    AFFA nümayəndəsi: Eldəniz Musayev.

    "Azərsun Arena"

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Kubokunun II təsnifat mərhələsinə oktyabrın 29-da yekun vurulacaq.

