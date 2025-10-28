Azərbaycan Kuboku: II təsnifat mərhələsinə start verilir
- 28 oktyabr, 2025
- 09:12
Bu gün Azərbaycan Kubokunun II təsnifat mərhələsinə start veriləcək.
"Report"un məlumatına görə, mərhələnin ilk oyun günündə 6 qarşılaşma baş tutacaq.
Azərbaycan Kuboku
II təsnifat mərhələsi
28 oktyabr
14:00. "Göygöl" – "Baku Sportinq"
Hakimlər: Namiq Bəkirov, Şirmamed Mamedov, Nurlan Əhmədzadə, Səbuhi Bayramov.
Hakim-inspektor: Rəhim Həsənov.
AFFA nümayəndəsi: Yavər Rəhimov.
Buzovna qəsəbə stadionu
14:00. "Karvan-Yevlax" – "Sheki City"
Hakimlər: Emin Əliyev, Gülnurə Əkbərzadə, Səbuhi Əmrahov, Nazim Abdullayev.
Hakim-inspektor: Əmrah İbrahimov.
AFFA nümayəndəsi: Emin Cəfərov.
Şamaxı şəhər stadionu
14:00. "Qaradağ Lökbatan" – "İmişli"
Hakimlər: Kamranbəy Rəhimov, Teymur Teymurov, Vüqar Bayramov, Mahmud Bağırzadə.
Hakim-inspektor: Zöhrab Qədiyev.
AFFA nümayəndəsi: Anar Şıxəliyev.
Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu
14:00. "Cəbrayıl" – "Şəfa"
Hakimlər: Əkbər Əhmədov, Zöhrab Abbasov, Samir Qaracayev, Nəriman Ağayev.
Hakim-inspektor: Feyzulla Feyzullayev.
AFFA nümayəndəsi: Erkin Hüseynov.
Şamaxı Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu
14:00. "Kəpəz" – "Ağstafa Gəncləri"
Hakimlər: Rövşən Rəcəbov, Cəmil Quliyev, Sənan Atayev, Nahid Xasıyev.
Hakim-inspektor: Vüsal Əliyev.
AFFA nümayəndəsi: İlham Əliyev.
Qəbələ şəhər stadionu
17:00. "Dinamo" – "Turan Tovuz"
Hakimlər: Əli Əliyev, Rahil Ramazanov, Safalı Ağayev, Niyaz Əhmədov.
Hakim-inspektor: Anar Salmanov.
AFFA nümayəndəsi: Eldəniz Musayev.
"Azərsun Arena"
Qeyd edək ki, Azərbaycan Kubokunun II təsnifat mərhələsinə oktyabrın 29-da yekun vurulacaq.