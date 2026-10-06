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    Azərbaycan Kuboku: I təsnifat mərhələsinin təyinatları bəlli olub

    Futbol
    • 06 oktyabr, 2026
    • 10:57
    Azərbaycan Kuboku: I təsnifat mərhələsinin təyinatları bəlli olub

    Azərbaycan Kubokunda I təsnifat mərhələsinin təyinatları açıqlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb.

    Mərhələnin bir oyundan ibarət duelləri üç günü əhatə edəcək.

    Azərbaycan Kuboku

    I təsnifat mərhələsi

    7 oktyabr

    14:30. "Qaradağ Lökbatan" – "Şəki"

    Hakimlər: Pərviz İbrahimov, Elman Kərimov, Vüsal Xəlilzadə, Kamil Aydınov.

    Hakim-inspektor: Zöhrab Qədiyev.

    AFFA nümayəndəsi: Törə Əhmədova.

    Lökbatan Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu

    14:30. "Şəmkir""Ağstafa Gəncləri"

    Hakimlər: Alik Yunusov, Aydın Baxşıyev, Tural Bayramov, Hacıağa Həsənov.

    Hakim-inspektor: Munis Abdullayev.

    AFFA nümayəndəsi: Mahal Məmmədov.

    Şirvan Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu

    8 oktyabr

    14:00. "Difai" – "Zəngəzur"

    Hakimlər: Murad Səlimov, Vüqar Bayramov, Sevda Nuriyeva, Rəsul Babayev.

    Hakim-inspektor: Əmrah İbrahimov.

    AFFA nümayəndəsi: Namiq Əliyev.

    Palms Sports Futbol Mərkəzi (IV meydan)

    14:30. "Marafon""Dinamo"

    Hakimlər: Səbuhi Bayramov, Elmin Süleymanov, Ruslan Babayev, Nəriman Ağayev.

    Hakim-inspektor: Anar Salmanov.

    AFFA nümayəndəsi: Bəhram Qurbanov.

    "Marafon Arena"

    14:30. "Şirvan""Kür-Araz"

    Hakimlər: Nazim Abdullayev, Məmmədəli Kərimov, Ruslan Məmmədov, Nahid Xasıyev.

    Hakim-inspektor: Babək Quliyev.

    AFFA nümayəndəsi: Yavər Rəhimov.

    Şirvan Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu

    9 oktyabr

    14:30. "Ağdaş" – "Hypers"

    Hakimlər: Mahmud Bağırzadə, Taleh Məmmədov, İlkin Mustafazadə, Sənan Bayramzadə.

    Hakim-inspektor: Rövşən Əhmədov.

    AFFA nümayəndəsi: Elçin Mehtiyev.

    Ağdaş şəhər stadionu

    Futbol üzrə Azərbaycan Kuboku Azərbaycan Peşəkar Futbol Liqası (PFL)
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