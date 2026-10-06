Azərbaycan Kuboku: I təsnifat mərhələsinin təyinatları bəlli olub
- 06 oktyabr, 2026
- 10:57
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Azərbaycan Kubokunda I təsnifat mərhələsinin təyinatları açıqlanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb.
Mərhələnin bir oyundan ibarət duelləri üç günü əhatə edəcək.
Azərbaycan Kuboku
I təsnifat mərhələsi
7 oktyabr
14:30. "Qaradağ Lökbatan" – "Şəki"
Hakimlər: Pərviz İbrahimov, Elman Kərimov, Vüsal Xəlilzadə, Kamil Aydınov.
Hakim-inspektor: Zöhrab Qədiyev.
AFFA nümayəndəsi: Törə Əhmədova.
Lökbatan Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu
14:30. "Şəmkir" – "Ağstafa Gəncləri"
Hakimlər: Alik Yunusov, Aydın Baxşıyev, Tural Bayramov, Hacıağa Həsənov.
Hakim-inspektor: Munis Abdullayev.
AFFA nümayəndəsi: Mahal Məmmədov.
Şirvan Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu
8 oktyabr
14:00. "Difai" – "Zəngəzur"
Hakimlər: Murad Səlimov, Vüqar Bayramov, Sevda Nuriyeva, Rəsul Babayev.
Hakim-inspektor: Əmrah İbrahimov.
AFFA nümayəndəsi: Namiq Əliyev.
Palms Sports Futbol Mərkəzi (IV meydan)
14:30. "Marafon" – "Dinamo"
Hakimlər: Səbuhi Bayramov, Elmin Süleymanov, Ruslan Babayev, Nəriman Ağayev.
Hakim-inspektor: Anar Salmanov.
AFFA nümayəndəsi: Bəhram Qurbanov.
"Marafon Arena"
14:30. "Şirvan" – "Kür-Araz"
Hakimlər: Nazim Abdullayev, Məmmədəli Kərimov, Ruslan Məmmədov, Nahid Xasıyev.
Hakim-inspektor: Babək Quliyev.
AFFA nümayəndəsi: Yavər Rəhimov.
Şirvan Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu
9 oktyabr
14:30. "Ağdaş" – "Hypers"
Hakimlər: Mahmud Bağırzadə, Taleh Məmmədov, İlkin Mustafazadə, Sənan Bayramzadə.
Hakim-inspektor: Rövşən Əhmədov.
AFFA nümayəndəsi: Elçin Mehtiyev.
Ağdaş şəhər stadionu