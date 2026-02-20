Azərbaycan Kuboku: 1/4 finalın cavab oyunlarının proqramı müəyyənləşib
Futbol
- 20 fevral, 2026
- 16:23
Azərbaycan Kubokunun 1/4 final mərhələsinin cavab görüşlərinin proqramı məlum olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Bu raundun qarşılaşmaları üç günü əhatə edəcək.
Azərbaycan Kuboku
1/4 final, cavab matçları
3 mart
19:00. "Zirə" – "Sumqayıt"
Zirə İdman Kompleksinin stadionu
4 mart
19:00. "Qarabağ" – "Şamaxı"
Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu
5 mart
14:30. "Kəpəz" – "Turan Tovuz"
Yevlax şəhər stadionu
18:00. "Qəbələ" – "Sabah"
Qəbələ şəhər stadionu
