    Azərbaycan Kuboku: 1/4 finalın cavab oyunlarının proqramı müəyyənləşib

    Futbol
    • 20 fevral, 2026
    • 16:23
    Azərbaycan Kuboku: 1/4 finalın cavab oyunlarının proqramı müəyyənləşib

    Azərbaycan Kubokunun 1/4 final mərhələsinin cavab görüşlərinin proqramı məlum olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Bu raundun qarşılaşmaları üç günü əhatə edəcək.

    Azərbaycan Kuboku

    1/4 final, cavab matçları

    3 mart

    19:00. "Zirə" – "Sumqayıt"

    Zirə İdman Kompleksinin stadionu

    4 mart

    19:00. "Qarabağ" "Şamaxı"

    Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu

    5 mart

    14:30. "Kəpəz""Turan Tovuz"

    Yevlax şəhər stadionu

    18:00. "Qəbələ""Sabah"

    Qəbələ şəhər stadionu

    Futbol xəbərləri Azərbaycan Kuboku oyun proqramı

