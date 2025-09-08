Azərbaycan klubu ABŞ-dən olan basketbolçu ilə anlaşıb
Futbol
- 08 sentyabr, 2025
- 11:50
NTD klubu ABŞ-dən olan basketbolçu ilə anlaşıb.
Bu barədə "Report"a Bakı təmsilçisindən məlumat verilib.
Ladarius Marşall ilə 1 illik müqavilə imzalanıb. 26 yaşlı oyunçu daha əvvəl ABŞ-nin "Locked In Elite" klubunun şərəfini qoruyub.
O, 2024/2025 mövsümündə Qazaxıstan təmsilçisi "Kaspi"nin (Aktau) formasını geyinib.
Son xəbərlər
12:30
"Sumqayıt"ın oynayan məşqçisi: "Ötən mövsüm Azərbaycan Basketbol Liqasında yaxşı çıxış etdik"Komanda
12:30
Azərbaycanda 2019-2024-cü il istehsalı olan taksilərin sayı 13 %-ə yaxın artıbİnfrastruktur
12:26
Gürcüstanda rekord valyuta ehtiyatı formalaşdırılıbMaliyyə
12:25
Bakıda mikroavtobusla minik avtomobilinin toqquşması nəticəsində 19 nəfər xəsarət alıb - RƏSMİ - YENİLƏNİBHadisə
12:20
ABŞ biznesmenlərindən ibarət heyət Azərbaycanda bir sıra nazirlərlə görüş keçirəcəkXarici siyasət
12:19
Mahir Emreli: "Uğurlu nəticə ilə Azərbaycan xalqına İslandiyaya məğlubiyyəti unutdurmaq istəyirik"Futbol
12:19
Aİ-nin 19-cu sanksiyalar paketi Rusiyanın bir neçə bankını əhatə edə bilərDigər ölkələr
12:16
Qüdsdə törədilən terror hücumu nəticəsində 20-ə yaxın şəxs yaralanıbDigər ölkələr
12:16