İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    Azərbaycan klubu ABŞ-dən olan basketbolçu ilə anlaşıb

    Futbol
    • 08 sentyabr, 2025
    • 11:50
    Azərbaycan klubu ABŞ-dən olan basketbolçu ilə anlaşıb

    NTD klubu ABŞ-dən olan basketbolçu ilə anlaşıb. 

    Bu barədə "Report"a Bakı təmsilçisindən məlumat verilib. 

    Ladarius Marşall ilə 1 illik müqavilə imzalanıb. 26 yaşlı oyunçu daha əvvəl ABŞ-nin "Locked In Elite" klubunun şərəfini qoruyub.

    O, 2024/2025 mövsümündə  Qazaxıstan təmsilçisi "Kaspi"nin (Aktau) formasını geyinib.

    NTD klubu basketbol transfer

    Son xəbərlər

    12:30

    "Sumqayıt"ın oynayan məşqçisi: "Ötən mövsüm Azərbaycan Basketbol Liqasında yaxşı çıxış etdik"

    Komanda
    12:30

    Azərbaycanda 2019-2024-cü il istehsalı olan taksilərin sayı 13 %-ə yaxın artıb

    İnfrastruktur
    12:26

    Gürcüstanda rekord valyuta ehtiyatı formalaşdırılıb

    Maliyyə
    12:25

    Bakıda mikroavtobusla minik avtomobilinin toqquşması nəticəsində 19 nəfər xəsarət alıb - RƏSMİ - YENİLƏNİB

    Hadisə
    12:20

    ABŞ biznesmenlərindən ibarət heyət Azərbaycanda bir sıra nazirlərlə görüş keçirəcək

    Xarici siyasət
    12:19

    Mahir Emreli: "Uğurlu nəticə ilə Azərbaycan xalqına İslandiyaya məğlubiyyəti unutdurmaq istəyirik"

    Futbol
    12:19

    Aİ-nin 19-cu sanksiyalar paketi Rusiyanın bir neçə bankını əhatə edə bilər

    Digər ölkələr
    12:16

    Qüdsdə törədilən terror hücumu nəticəsində 20-ə yaxın şəxs yaralanıb

    Digər ölkələr
    12:16

    Rəşad Eyyubov: "Əsas məqsəd Azərbaycan futbolçularının psixologiyasını yüksəltməkdir"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti