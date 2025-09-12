Azərbaycan klublarının Avropa reytinqindəki mövqeyi bəlli olub
Futbol
- 12 sentyabr, 2025
- 13:34
Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyasının (IFFHS) açıqladığı reytinq siyahısına əsasən Azərbaycan klublarının Avropa təmsilçiləri arasındakı mövqeyi bəlli olub.
"Report"un məlumatına görə, dünya reytinqində 96-cı pillədə qərarlaşan "Qarabağ" (154,75 xal) "köhnə qitə"də 64-cüdür.
79,25 xalı olan "Sabah" (dünyada 302-ci) Avropada 175-ci sırada yer alıb.
"Araz-Naxçıvan" (70,25 xalla dünyada 355-ci) 206-cı, "Zirə" (68 xalla dünyada 380-ci) 224-cü pillədə qərarlaşıb.
Qeyd edək ki, 506 klubun yer aldığı siyahıya Fransa təmsilçisi PSJ (543 xal) başçılıq edir.
