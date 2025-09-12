İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    Azərbaycan klublarının Avropa reytinqindəki mövqeyi bəlli olub

    Futbol
    • 12 sentyabr, 2025
    • 13:34
    Azərbaycan klublarının Avropa reytinqindəki mövqeyi bəlli olub

    Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyasının (IFFHS) açıqladığı reytinq siyahısına əsasən Azərbaycan klublarının Avropa təmsilçiləri arasındakı mövqeyi bəlli olub.

    "Report"un məlumatına görə, dünya reytinqində 96-cı pillədə qərarlaşan "Qarabağ" (154,75 xal) "köhnə qitə"də 64-cüdür.

    79,25 xalı olan "Sabah" (dünyada 302-ci) Avropada 175-ci sırada yer alıb. 

    "Araz-Naxçıvan" (70,25 xalla dünyada 355-ci) 206-cı, "Zirə" (68 xalla dünyada 380-ci) 224-cü pillədə qərarlaşıb.

    Qeyd edək ki, 506 klubun yer aldığı siyahıya Fransa təmsilçisi PSJ (543 xal) başçılıq edir.

