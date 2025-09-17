Azərbaycanın minfutbol klubları Çempionlar Liqasına qələbə ilə başlayıblar
Futbol
- 17 sentyabr, 2025
- 17:15
Azərbaycan klubları "Zirə" və "Birbaşa Bakı" komandaları minifutbol üzrə Çempionlar Liqasına qələbə ilə başlayıblar.
"Report" xəbər verir ki, C qrupunda yer alan "Zirə" Macarıstanın "Budapeşt" komandasını 2:0 hesabı ilə məğlub edib.
"Birbaşa Bakı" isə F qrupunda Rumıniya təmsilçisi "Rımniku Vılça" üzərində qələbə qazanıb - 4:1.
Qeyd edək ki, Çempionlar Liqasının oyunları Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyadakı Boyana Futbol Mərkəzində təşkil olunur.
