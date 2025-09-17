İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    Azərbaycanın minfutbol klubları Çempionlar Liqasına qələbə ilə başlayıblar

    Futbol
    • 17 sentyabr, 2025
    • 17:15
    Azərbaycanın minfutbol klubları Çempionlar Liqasına qələbə ilə başlayıblar

    Azərbaycan klubları "Zirə" və "Birbaşa Bakı" komandaları minifutbol üzrə Çempionlar Liqasına qələbə ilə başlayıblar. 

    "Report" xəbər verir ki, C qrupunda yer alan "Zirə" Macarıstanın "Budapeşt" komandasını 2:0 hesabı ilə məğlub edib.

    "Birbaşa Bakı" isə F qrupunda Rumıniya təmsilçisi "Rımniku Vılça" üzərində qələbə qazanıb - 4:1.

    Qeyd edək ki, Çempionlar Liqasının oyunları Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyadakı Boyana Futbol Mərkəzində təşkil olunur.

    minifutbol minifutbol üzrə çempionlar liqası "Birbaşa Bakı" klubu "Zirə" klubu

    Son xəbərlər

    18:04

    Sabah Zabratda qaz olmayacaq

    Energetika
    18:02

    Sabunçu rayonunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

    Energetika
    17:57

    İran XİN başçısı avropalı həmkarları ilə sanksiyalara qayıdışı müzakirə edib

    Region
    17:56

    Papuaşvili: ATƏT/DTİHB-nin göstərdiyi səbəb real görünmür

    Region
    17:55

    "Əlilliyi olan şəxslərin problemləri üzrə kompleks Proqram" dəyişib

    Biznes
    17:54

    Azərbaycan və BƏƏ arasında Birgə Biznes Şurası yaradılıb

    Biznes
    17:53

    Səudiyyə İsrailin Qəzzada keçirdiyi əməliyyatı pisləyib

    Digər ölkələr
    17:53

    "Qarabağ"ın rəqibi heyətin formalaşdırılmasına xərclər üzrə klubların reytinqinə başçılıq edir

    Futbol
    17:51

    Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkənlər üçün psixoloji dəstək proqramı hazırlanacaq

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti