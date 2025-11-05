İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Azərbaycan derbisi: "Qarabağ"ın 55, "Neftçi"nin 53 futbolçusu qol sevinci yaşayıb

    Futbol
    • 05 noyabr, 2025
    • 10:44
    Azərbaycan derbisi: Qarabağın 55, Neftçinin 53 futbolçusu qol sevinci yaşayıb

    İndiyədək keçirilmiş Azərbaycan derbilərində "Qarabağ"ın 55, "Neftçi"nin 53 futbolçusu qol seçinci yaşayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytı məlumat yayıb.

    Ümumilikdə isə 103 oyunçu rəqib qapılarına yol tapıb. 5 futbolçu hər iki komandada qola sevinib.

    İlk qolu 1992-ci ildə "Qarabağ"ın futbolçusu Zaur Qarayev vurub. 1:1 hesabı ilə bitən görüşdə paytaxt klubunun heyətində Ərani Beydiyev fərqlənib.

    Azərbaycan millisinin hücumçusu, "Qarabağ"ın sabiq üzvü Mahir Emreli derbilərin bombardiridir – 9 qol. Növbəti derbisinə çıxacaq Abdullah Zubir ( "Qarabağ" ) 8 dəfə fərqlənib və rekorda çatmaq imkanına malikdir. "Neftçi"nin heyətində isə Nikolas Kanales və Flavinyo daha çox – hərəyə 4 dəfə fərqləniblər.

    Hər iki komandada qol vuranlar arasında Filip Ozobiç daha çox - ümumilikdə 6 dəfə rəqib qapılarına yol tapıb.

    "Qarabağ" - "Neftçi" Azərbaycan derbisi Statistika

    Son xəbərlər

    11:27

    ADY: Yağışlı hava şəraitinin yarada biləcəyi çətinliklər aradan qaldırılır

    İnfrastruktur
    11:26
    Foto

    İlham Əliyev Ərəb Koordinasiya Qrupuna daxil olan üzv qurumların rəhbər şəxslərini qəbul edib

    Xarici siyasət
    11:25

    Gürcüstanda azərbaycanlılar da olmaqla kriminal qruplaşmalarla əlaqəli 34 nəfər saxlanılıb

    Digər
    11:23

    "Neftçi"nin kapitanı: "Polşa klubuna qalib gələcəyimizi düşünürəm"

    Komanda
    11:23

    Nazir: Sosialyönlü xərclərin dövlət büdcəsində xüsusi çəkisinin 41,1 % olması nəzərdə tutulur

    Sosial müdafiə
    11:20

    "Google Cloud": Süni intellekt dövlət xidmətlərinin mahiyyətini dəyişəcək

    İKT
    11:19

    "Qarabağ"–"Çelsi" oyununa görə avtobusların hərəkəti məhdudlaşdırılıb

    İnfrastruktur
    11:18

    Mirzoyan: Moskva və Tehran ABŞ-nin TRIPP-də iştirakı ilə bağlı narahatlıq ifadə etməyib

    Region
    11:15

    "EndeavorXR": Daha yüngül süni intellekt modellərinin yaradılmasına böyük investisiyalar qoyulmalıdır

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti