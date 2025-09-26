Azərbaycan çempionatında iki turun proqramı bəlli olub
- 26 sentyabr, 2025
- 17:01
Misli Premyer Liqasında VIII və IX turun oyun cədvəli açıqlanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytı məlumat yayıb.
Misli Premyer Liqası
I dövrə, VIII tur
17 oktyabr (cümə)
14:30. "Şamaxı" – "Kəpəz"
Şamaxı şəhər stadionu
19:00. "Turan Tovuz" – "Qarabağ"
"Azərsun Arena"
18 oktyabr (şənbə)
14:30. "İmişli" – "Qəbələ"
Quba Olimpiya Kompleksinin stadionu
18:00. "Sumqayıt" – "Karvan-Yevlax"
Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu
19 oktyabr (bazar)
16:00. "Sabah" – "Zirə"
"Bank Respublika Arena"
18:30. "Neftçi" – "Araz-Naxçıvan"
"Palms Sports Arena"
IX tur
24 oktyabr (cümə)
14:30. "Karvan-Yevlax" – "Turan Tovuz"
Şamaxı şəhər stadionu
17:00. "Kəpəz" – "İmişli"
Qəbələ şəhər stadionu
25 oktyabr (şənbə)
16:00. "Araz-Naxçıvan" – "Sabah"
"Liv Bona Dea Arena"
18:30. "Zirə" – "Sumqayıt"
Zirə İdman Kompleksinin stadionu
26 oktyabr (bazar)
16:00. "Qəbələ" – "Neftçi"
Qəbələ şəhər stadionu
18:30. "Qarabağ" – "Şamaxı"
"Azərsun Arena"