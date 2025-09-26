İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü
    Azərbaycan çempionatında iki turun proqramı bəlli olub

    Futbol
    • 26 sentyabr, 2025
    • 17:01
    Azərbaycan çempionatında iki turun proqramı bəlli olub

    Misli Premyer Liqasında VIII və IX turun oyun cədvəli açıqlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytı məlumat yayıb.

    Misli Premyer Liqası

    I dövrə, VIII tur

    17 oktyabr (cümə)

    14:30. "Şamaxı" – "Kəpəz"

    Şamaxı şəhər stadionu

    19:00. "Turan Tovuz" – "Qarabağ"

    "Azərsun Arena"

    18 oktyabr (şənbə)

    14:30. "İmişli" – "Qəbələ"

    Quba Olimpiya Kompleksinin stadionu

    18:00. "Sumqayıt" – "Karvan-Yevlax"

    Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu

    19 oktyabr (bazar)

    16:00. "Sabah" – "Zirə"

    "Bank Respublika Arena"

    18:30. "Neftçi" – "Araz-Naxçıvan"

    "Palms Sports Arena"

    IX tur

    24 oktyabr (cümə)

    14:30. "Karvan-Yevlax" – "Turan Tovuz"

    Şamaxı şəhər stadionu

    17:00. "Kəpəz" – "İmişli"

    Qəbələ şəhər stadionu

    25 oktyabr (şənbə)

    16:00. "Araz-Naxçıvan" – "Sabah"

    "Liv Bona Dea Arena"

    18:30. "Zirə" – "Sumqayıt"

    Zirə İdman Kompleksinin stadionu

    26 oktyabr (bazar)

    16:00. "Qəbələ" – "Neftçi"

    Qəbələ şəhər stadionu

    18:30. "Qarabağ" – "Şamaxı"

    "Azərsun Arena"

