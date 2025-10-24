İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi

    Azərbaycan Basketbol Liqasında bu gün daha iki oyun keçiriləcək

    Futbol
    • 24 oktyabr, 2025
    • 09:17
    Azərbaycan Basketbol Liqasında bu gün daha iki oyun keçiriləcək

    Azərbaycan Basketbol Liqasında IV turun daha iki oyunu keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, bu gün B qrupunda yer alan komandalar üz-üzə gələcəklər.

    İlk olaraq "Quba" "Lənkəran"ı qəbul edəcək. Qarşılaşma saat 15:00-da start götürəcək.

    "Sumqayıt" isə "Ordu"nun qonağı olacaq. Bu görüş saat 19:00-da başlayacaq.

    "Ordu" B qrupunda 6 xalla liderdir. "Quba" 5 xalla üçüncü, "Lənkəran" 4 xalla dördüncü, "Sumqayıt" isə 3 xalla sonuncu - altıncı sıradadır.

    Qeyd edək ki, ötən gün A qrupunun oyununda "Sabah" "Gəncə"ni məğlub edib - 87:68.

    Azərbaycan Basketbol Liqası IV tur "Quba" - "Lənkəran" oyunu "Ordu" - "Sumqyıt" oyunu

    Son xəbərlər

    10:27

    Almaniyalı nazir Ukraynada səfərdədir

    Region
    10:25

    Bakıda sanitar qovşaqda yıxılan 72 yaşlı qadın xəstəxanada ölüb

    Hadisə
    10:22

    Naxçıvan gömrükçüləri büdcə proqnozunu 108 % icra edib

    Maliyyə
    10:22
    Foto

    Bakı Arbitraj Mərkəzinin açılışına həsr olunmuş beynəlxalq tədbir keçirilir

    Xarici siyasət
    10:21
    Video

    "Euronews": Azərbaycan aktiv şəkildə urbanizasiya siyasətini həyata keçirir

    Xarici siyasət
    10:21

    "Roma" klubu 14 ildən sonra antirekordunu təkrarlayıb

    Futbol
    10:13
    Foto

    Azərbaycan GFTN-Tbilisi Maliyyə Sammitində iştirak edib

    Maliyyə
    10:06

    Sumqayıt, Xırdalan və Masazırdan Bakıya gələn avtobuslar üçün xüsusi hərəkət zolağı yaradılıb

    İnfrastruktur
    10:06

    Assosiasiya prezidenti: Son illər ölkədə məhkəmə-hüquq sahəsində mühüm islahatlar aparılır

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti