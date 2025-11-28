İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Azər Bağırov: "Zirə" ilə matçda səhvlər ucbatından məğlub olduq"

    Futbol
    • 28 noyabr, 2025
    • 16:37
    Azər Bağırov: Zirə ilə matçda səhvlər ucbatından məğlub olduq

    "Kəpəz" komandası "Zirə" ilə matçda səhvlərə yol verdiyi üçün uduzub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Gəncə klubunun baş məşqçisi Azər Bağırov mətbuat konfransında deyib.

    Mütəxəssis Misli Premyer Liqasının XIII turunda səfərdə "Zirə"yə 0:2 hesabı ilə məğlub olduqları oyundan sonra fikirlərini bölüşüb:

    "Mənim üçün çox maraqlı oyun idi. Meydanda yaxşı mübarizəyə şahidlik etdik. İlk yarıda 7 yerli futbolçu meydanda mübarizə aparırdı. Bu, azərbaycanlı futbolçuların inkişafı üçün müsbət haldır. İkinci yarıda cüzi səhvlərə yol verdik və nəticədə məğlub olduq. Belə səhvlərə yol verməməliyik. Rəqibi qələbə münasibəti ilə təbrik edirik. Yevlax şəhər stadionu futbolçularımız üçün yeni meydandır. Bir neçə oyundan sonra tam öyrəşəcəklər. Çoxları süni ot örtüyünü bəyənmir. Lakin Avropada da süni meydanlarda futbol yarışları keçirilir".

    Qeyd edək ki, "Kəpəz" hazırda 6 xalla turnir cədvəlinin onuncu pilləsində qərarlaşıb.

    Azər Bağırov Mətbuat konfransı Premyer Liqa "Kəpəz" klubu

    Son xəbərlər

    17:00

    Dayə kimi çalışdığı evdən 60 min manatlıq qızıl oğurlamaqda şübhəli bilinən qadın saxlanılıb

    Hadisə
    16:59
    Foto

    Misir Azərbaycana mina təhlükəsi ilə mübarizə istiqamətində dəstək göstərə bilər

    Daxili siyasət
    16:59
    Foto

    "Xurşidbanu Natəvan" təqaüd proqramı üzrə müsabiqə qalibləri mükafatlandırılıb

    Din
    16:55
    Foto

    Papoyan İstanbulda Azərbaycanın kənd təsərrüfatı naziri ilə görüşüb

    Region
    16:54

    Gələn həftə Merts və Netanyahu arasında görüş olacaq

    Digər ölkələr
    16:53

    Rəşad Sadıqov: "Kəpəz" üzərində vacib qələbə qazandıq"

    Futbol
    16:53

    Azərbaycan–Çin əməkdaşlığı çərçivəsində Naxçıvan məktəbləri rəqəmsallaşdırılır

    Elm və təhsil
    16:45

    Türkiyədə fabrikdə iki işçi dəmir təbəqənin altında qalaraq ölüb

    Region
    16:44
    Foto

    Akademik Musiqili Teatrın "Sən – Kralsan!" tamaşası Brodveyin ən yaxşı müziklları ilə müqayisə edilə bilər

    Digər
    Bütün Xəbər Lenti