İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu

    Ayxan Abbasov: "Şamaxı"nın toparlanmağa ehtiyacı var"

    Futbol
    • 17 oktyabr, 2025
    • 17:51
    Ayxan Abbasov: Şamaxının toparlanmağa ehtiyacı var
    Ayxan Abbasov

    "Şamaxı" futbol komandasının toparlanmağa ehtiyacı var.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə bölgə təmsilçisinin baş məşqşisi Ayxan Abbasov mətbuat konfransında açıqlama verib.

    Mütəxəssis "Kəpəz"ə evdə 1:4 hesabı ilə uduzduqları Misli Premyer Liqasının VIII turunun oyunu ilə bağlı fikirlərini bölüşüb:

    "Üzücü məğlubiyyət oldu. Azarkeşlərimizə təşəkkür edirəm. Təəssüf ki, onları sevindirə bilmədik. Çempionatda belə oyunlar olur ki, səndə heç alınmır, hər şey rəqib tərəfdə olur. Bu gün bizim üçün həmin matçlardan biri idi. Oyuna yaxşı başlasaq da, qol vursaq da, 20-ci dəqiqədən sonra komandada eniş hiss etdik".

    A.Abbasovun sözlərinə görə, matçın "qırılma nöqtəsi" futbolçu Abdullahi Şuaybunun qırmızı vərəqə alması olub:

    "Bəlkə də 11 nəfərlə oynasaydıq, nələrisə dəyişə bilərdik. Növbəti qarşılaşmalara hazırlaşmalıyıq. Belə hadisələr ötən mövsümdə də başınıza gəlib. Zədəlilər var. Rotasiyalar etməkdə çətinlik çəkirik. Amma bu, bəhanə deyil. Komanda olaraq toparlanmağa ehtiyacımız var".

    ayxan abbasov "Şamaxı" klubu Misli Premyer Liqası VIII tur

    Son xəbərlər

    18:06

    Ceyhun Bayramov İƏT Əmək Mərkəzinin baş direktoru ilə görüşüb

    Digər
    18:04

    Bu ilin 9 ayında 152 cinayətkar qrup zərərsizləşdirilib

    Daxili siyasət
    18:02

    IMF ilin sonuna qədər Ermənistan üçün yeni "Stand-by" proqramını təsdiqləyə bilər

    Maliyyə
    18:00
    Foto

    AQTA bal yarmarkasında yoxlama keçirib, uyğunsuzluqlar aşkarlanıb

    Daxili siyasət
    18:00

    Bu ilin 9 ayında qeydə alınmış cinayətlərin 92,4 faizi açılıb

    Daxili siyasət
    17:59

    "Naxçıvan"ın baş məşqçisi: "Layiqli mübarizə apararaq, sonda qələbə qazanan tərəf olduq"

    Komanda
    17:57
    Foto

    Vilayət Eyvazov DİN əməkdaşlarına müsbət nəticələrə görə arxayınçılığa yol verilməməsini tapşırıb

    Daxili siyasət
    17:57
    Foto

    Azərbaycanda ilk dəfə olaraq D-8 Həftəsi keçirilir

    Energetika
    17:51

    Ayxan Abbasov: "Şamaxı"nın toparlanmağa ehtiyacı var"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti