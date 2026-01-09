"Ayın qolu" layihəsində dekabrın qalibləri müəyyənləşib
Futbol
- 09 yanvar, 2026
- 17:39
"Ayın qolu" layihəsində dekabrın qalibləri müəyyənləşib.
"Report" Peşəkar Futbol Liqasına istinadən xəbər verir ki, Misli Premyer Liqasında ən yaxşı qolun müəllifi "Kəpəz"in yaponiyalı legioneri Ryonosuke Ohori olub.
I Liqada Ruslan Voronsov ("Şahdağ Qusar"), II Liqada isə Ramin Məhərrəmovun ("Quba") qolları ən yaxşı seçilib.
