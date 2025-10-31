İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm

    Avropanın nəhəng klubları "Levante"nin hücumçusu ilə maraqlanır

    Futbol
    • 31 oktyabr, 2025
    • 13:09
    Avropanın nəhəng klubları Levantenin hücumçusu ilə maraqlanır

    İngiltərənin nəhəng klubları İspaniya təmsilçisi "Levante"də çıxış edən futbolçu Karl Etta Eyonqla maraqlanır.

    "Report" "Mundo Deportivo"ya istinadən xəbər verir ki, İngiltərənin "Mançester Siti", "Mançester Yunayted", "Arsenal", İspaniyanın "Real" və "Barselona" klubları hücumçunu heyətinə qatmaq istəyir.

    22 yaşlı kamerunlu forvard da 2026-cı ilin əvvəlində yeni komandaya qoşulmaq niyyətindədir.

    Qeyd edək ki, Karl Etta Eyonq cari mövsümdə meydana çıxdığı 10 matçda 6 qol və 3 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Onun La Liqa təmsilçisi ilə müqaviləsinin müddəti 2029-cu ilin yayınadək qüvvədədir.

    Karl Etta Eyonq "Levante" transfer

    Son xəbərlər

    13:44
    Video

    Ağ Ev demokratların ruh kimi təqdim edildiyi videoçarx paylaşıb

    Maraqlı
    13:43

    Sumqayıtdan Bakıya hərəkət edən müntəzəm marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilir

    İnfrastruktur
    13:40
    Foto

    İmişlidə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Elçin Heydərov dəfn edilib – YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:39

    Salyanda elektrik cərəyanı vuran 21 yaşlı şəxs xəstəxanada ölüb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    13:37

    "Araz-Naxçıvan"ın baş məşqçisi: "Lüksemburq klubu ilə görüşə tam bərpa olunmamış çıxmışdıq"

    Futbol
    13:35

    Azərbaycan və Macarıstan XİN başçıları strateji tərəfdaşlığı müzakirə edib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    13:33

    Bakı və Sofiya strateji tərəfdaşlığın dərinləşdirilməsi üçün yeni addımları razılaşdırıb

    Energetika
    13:29
    Foto

    Neftçalada I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Teymur Allahverdiyev dəfn edilib – YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:26

    Desmond Funvi: Kolonializm nəsildən-nəslə ötürülən dərin izlər buraxıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti