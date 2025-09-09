Avropa Liqasının qalibi olan baş məşqçi Premyer Liqa klubunu çalışdıracaq
Futbol
- 09 sentyabr, 2025
- 16:52
İngiltərənin "Nottingem Forest" futbol komandası yeni baş məşqçisini açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Premyer Liqa təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Komanda avstriyalı mütəxəssis Angelos Postekoqlu ilə anlaşıb.
O, son olaraq "Tottenhem" kollektivini çalışdırıb və ötən mövsüm sözügedən klubla UEFA Avropa Liqasının qalibi olub.
Qeyd edək ki, "Nottingem Forest" üç turdan sonra 4 xalla 10-cu pillədə qərarlaşıb.
Son xəbərlər
17:29
Hesablama Palatası Naxçıvan Avtomobil Nəqliyyatı Agentliyində ciddi maliyyə nöqsanları aşkar edibMaliyyə
17:25
İZİA: Sumqayıt Sənaye Parkı çoxşaxəli sənaye mərkəzinə çevriləcəkSənaye
17:24
İran XİN başçısının AEBA baş direktoru ilə görüşü başlayıbRegion
17:22
HƏMAS Qüdsdəki terror aktına görə məsuliyyəti öz üzərinə götürübDigər ölkələr
17:21
KİV: İsrail Dohada HƏMAS-ın yüksək vəzifəlilərinin öldürülməsi ilə bağlı əməliyyat həyata keçirib - YENİLƏNİBDigər ölkələr
17:20
Hesablama Palatası: Ötən il dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu hesabına əsasən yeni layihələr maliyyələşdirilibMaliyyə
17:19
Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Güləşçimiz Dünya Seriyasının yarımfinalında hakimlərin müəmmalı qərarı nəticəsində uduzdu"Fərdi
17:17
Azərbaycan səfiri və İran XİN-in Avrasiya İdarəsinin baş direktoru ikitərəfli əlaqələri müzakirə edibXarici siyasət
17:15