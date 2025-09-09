İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal
    Avropa Liqasının qalibi olan baş məşqçi Premyer Liqa klubunu çalışdıracaq

    Futbol
    • 09 sentyabr, 2025
    • 16:52
    İngiltərənin "Nottingem Forest" futbol komandası yeni baş məşqçisini açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Premyer Liqa təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. 

    Komanda avstriyalı mütəxəssis Angelos Postekoqlu ilə anlaşıb.

    O, son olaraq "Tottenhem" kollektivini çalışdırıb və ötən mövsüm sözügedən klubla UEFA Avropa Liqasının qalibi olub.

    Qeyd edək ki, "Nottingem Forest" üç turdan sonra 4 xalla 10-cu pillədə qərarlaşıb. 

