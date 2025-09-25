Avropa Liqası: Əsas mərhələnin I turunun daha 9 oyunu keçiriləcək
- 25 sentyabr, 2025
- 09:19
UEFA Avropa Liqasının əsas mərhələsinin I turunda bu gün daha 9 oyun keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, matçlardan ikisi Bakı vaxtı ilə saat 20:45-də, yeddisi 23:00-da start götürəcək.
UEFA Avropa Liqası
Liqa mərhələsi
I tur
24 sentyabr
20:45. "Qou Ehed İqlz" (Niderland) – FCSB (Rumıniya)
20:45. "Lill" (Fransa) - "Brann" (Norveç)
23:00. "Aston Villa" (İngiltərə) - "Bolonya" (İtaliya)
23:00. "Yanq Boyz" (İsveçrə) – "Panatinaikos" (Yunanıstan)
23:00. "Zaltsburq" (Avstriya) – "Portu" (Portuqaliya)
23:00. "Utrext" (Niderland) – "Lion" (Fransa)
23:00. "Ferentsvaroş" (Macarıstan) – "Viktoriya" (Çexiya)
23:00. "Reyncers" (Şotlandiya) – "Genk" (Belçika)
23:00. "Ştutqart" (Almaniya) – "Selta" (İspaniya)
Qeyd edək ki, I turun digər 9 qarşılaşması ötən gün baş tutub.