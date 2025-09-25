İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    Futbol
    • 25 sentyabr, 2025
    • 09:19
    Avropa Liqası: Əsas mərhələnin I turunun daha 9 oyunu keçiriləcək

    UEFA Avropa Liqasının əsas mərhələsinin I turunda bu gün daha 9 oyun keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, matçlardan ikisi Bakı vaxtı ilə saat 20:45-də, yeddisi 23:00-da start götürəcək.

    UEFA Avropa Liqası

    Liqa mərhələsi

    I tur

    24 sentyabr

    20:45. "Qou Ehed İqlz" (Niderland) – FCSB (Rumıniya)

    20:45. "Lill" (Fransa) - "Brann" (Norveç)

    23:00. "Aston Villa" (İngiltərə) - "Bolonya" (İtaliya)

    23:00. "Yanq Boyz" (İsveçrə) – "Panatinaikos" (Yunanıstan)

    23:00. "Zaltsburq" (Avstriya) – "Portu" (Portuqaliya)

    23:00. "Utrext" (Niderland) – "Lion" (Fransa)

    23:00. "Ferentsvaroş" (Macarıstan) – "Viktoriya" (Çexiya)

    23:00. "Reyncers" (Şotlandiya) – "Genk" (Belçika)

    23:00. "Ştutqart" (Almaniya) – "Selta" (İspaniya)

    Qeyd edək ki, I turun digər 9 qarşılaşması ötən gün baş tutub.

    UEFA Avropa Liqası Liqa mərhələsi I tur

