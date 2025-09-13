Avropa çempionatı: Azərbaycan millisi yarımfinalda məğlub olub
Futbol
- 13 sentyabr, 2025
- 14:46
Azərbaycanın çimərlik futbolu millisi Avropa çempionatının final mərhələsində növbəti oyununu keçirib.
"Report"un məlumatına görə, B Liqasında mübarizə aparan yığma yarımfinalda Rumıniya kollektivi ilə üz-üzə gəlib.
Qarşılaşma rəqibin 5:3 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Azərbaycan millisi 3-cü yer uğrunda, sentyabrın 14-də Qazaxıstan seçməsi ilə qarşılaşacaq.
Qeyd edək ki, komanda daha əvvəl A qrupunda Belçikanı (5:4) məğlub edib, Litvaya (1:2) uduzub.
