İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Avropa çempionatı: Azərbaycan millisi yarımfinalda məğlub olub

    Futbol
    • 13 sentyabr, 2025
    • 14:46
    Avropa çempionatı: Azərbaycan millisi yarımfinalda məğlub olub

    Azərbaycanın çimərlik futbolu millisi Avropa çempionatının final mərhələsində növbəti oyununu keçirib.

    "Report"un məlumatına görə, B Liqasında mübarizə aparan yığma yarımfinalda Rumıniya kollektivi ilə üz-üzə gəlib.

    Qarşılaşma rəqibin 5:3 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Azərbaycan millisi 3-cü yer uğrunda, sentyabrın 14-də Qazaxıstan seçməsi ilə qarşılaşacaq.

    Qeyd edək ki, komanda daha əvvəl A qrupunda Belçikanı (5:4) məğlub edib, Litvaya (1:2) uduzub.

    Avropa çempionatı çimərlik futbolu Azərbaycan milli komandası yarımfinal

    Son xəbərlər

    16:11

    Tramp Rusiyaya qarşı sanksiyaların tətbiqi şərtini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    16:04

    Xocalı rayonu Daşbulaq kəndinə ilk köç karvanı yola salınıb

    Daxili siyasət
    16:00

    Türkiyə, İran və İraq liderləri Dohada fövqəladə sammitə qatılacaq

    Digər ölkələr
    16:00

    Azərbaycan klubunun baş məşqçisi: "Türkiyə millisi Avropa çempionu ola biləcəyini göstərdi"

    Komanda
    15:59

    Mədəniyyət Nazirliyi Hacı Murad Yagizarovun vəfatı ilə bağlı nekroloq yayıb

    Mədəniyyət siyasəti
    15:54

    2026-cı ilin büdcə zərfinin Nazirlər Kabinetinə təqdim olunması üçün tapşırıqlar verilib

    Maliyyə
    15:53

    Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun yenidənqurma və bərpası ilə bağlı maliyyələşmə müzakirə olunub

    Maliyyə
    15:49
    Foto

    İqtisadi Şurada Azərbaycandakı makroiqtisadi və maliyyə sabitliyi ilə bağlı vəziyyət müzakirə olunub

    Maliyyə
    15:49

    Ərdoğan: Bölgəmizin gələcəyində terrora yer yoxdur

    Region
    Bütün Xəbər Lenti