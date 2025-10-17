İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu
    Avropa Amputant Futbol Federasiyasının prezidenti: "Bu idman növü dünyada sürətlə inkişaf edir"

    Futbol
    • 17 oktyabr, 2025
    • 12:30
    Avropa Amputant Futbol Federasiyasının prezidenti: Bu idman növü dünyada sürətlə inkişaf edir

    Amputant futbolu dünyada sürətlə inkişaf edir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Bakıda təşkil olunan amputant futbolu üzrə Millətlər Liqası turnirinin açılış mərasimində Avropa Amputant Futbol Federasiyasının prezidenti Mateuş Vidlak deyib.

    O, turnirin Azərbaycanda keçirilməsinin çox xoş olduğunu söyləyib:

    "Futbol aləmində yenidən olmaq və AFFA ilə bu turniri keçirmək çox xoşdur. Amputant futbolu sürətlə inkişaf edir. Bu yolun bir parçası olmaq möhtəşəmdir. Bütün komandalara, futbolçulara uğurlar arzulayıram".

