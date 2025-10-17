Avropa Amputant Futbol Federasiyasının prezidenti: "Bu idman növü dünyada sürətlə inkişaf edir"
Futbol
- 17 oktyabr, 2025
- 12:30
Amputant futbolu dünyada sürətlə inkişaf edir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Bakıda təşkil olunan amputant futbolu üzrə Millətlər Liqası turnirinin açılış mərasimində Avropa Amputant Futbol Federasiyasının prezidenti Mateuş Vidlak deyib.
O, turnirin Azərbaycanda keçirilməsinin çox xoş olduğunu söyləyib:
"Futbol aləmində yenidən olmaq və AFFA ilə bu turniri keçirmək çox xoşdur. Amputant futbolu sürətlə inkişaf edir. Bu yolun bir parçası olmaq möhtəşəmdir. Bütün komandalara, futbolçulara uğurlar arzulayıram".
Son xəbərlər
13:26
Dövlət borcunun idarəedilməsi ilə bağlı strategiyanın növbəti mərhələsinin hazırlıqlarına başlanılıbMaliyyə
13:25
Qırğızıstanda Azərbaycanla birgə fondun dəstəyi sayəsində kovrolin istehsalı müəssisəsi yaradılacaqBiznes
13:22
Azərbaycan dəyişkən faiz dərəcəli borcunun xüsusi çəkisini 16 %-ə endiribMaliyyə
13:18
Orxan Nəzərli: "İqtisadiyyatın şəffaflıq səviyyəsinin mütəmadi qiymətləndirilməsi əhəmiyyətlidir"Biznes
13:15
Azərbaycanın zəmanət portfelinin dəyəri 11 milyard manata yaxındırMaliyyə
13:14
Dünya Şəhərsalma Forumuna hazırlıq işlərinə başlanılıbİnfrastruktur
13:14
Göyçayda avtomobil su kanalına aşıb, sürücü ölübHadisə
13:10
Foto
Video
Füzuli sakini: Bura köçəndən sanki yenidən doğulmuşamQarabağ
13:08