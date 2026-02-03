İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    Futbol
    • 03 fevral, 2026
    • 14:32
    Atletiko daha bir futbolçunun transferini açıqlayıb

    İspaniyanın "Atletiko" klubu daha bir futbolçunun transferini açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Madrid təmsilçisinin rəsmi saytı məlumat yayıb.

    ABŞ-nin "Sietl Saunders" komandasında çıxış edən Obed Qomes Varqas heyətə cəlb olunub.

    20 yaşlı yarımmüdafiəçi ilə 4,5 illik müqavilə imzalanıb.

    Qeyd edək ki, "Atletiko" daha əvvəl İtaliyanın "Atalanta" klubundan Nigeriya millisinin üzvü Ademola Lukmanın keçidini açıqlayıb.

