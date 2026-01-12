"Aston Villa"nın futbolçusu İtaliya klubuna transfer olunacaq

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Futbol
    • 12 yanvar, 2026
    • 13:50
    İngiltərənin "Aston Villa" klubunun hücumçusu Doniell Malen yaxın vaxtlarda İtaliyanın "Roma" klubuna transfer olunacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Il Romanista" nəşri məlumat yayıb.

    Klublar 26 yaşlı niderlandlı oyunçunun təxminən 27 milyon avroya satınalma hüququ ilə icarəyə verilməsi barədə razılığa gəliblər.

    Hazırda transferin reallaşması futbolçunun qərarından asılıdır. Niderlandlı forvardın Roma təmsilçisinə keçməyə müsbət yanaşdığı bildirilir.

    D.Malen bu mövsüm bütün turnirlərdə 29 matçda iştirak edib, 7 qol və 2 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

