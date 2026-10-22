İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası

    "Arsenal" Viktor Dyekereş üçün 65 milyon avro tələb edir

    Futbol
    • 22 oktyabr, 2026
    • 15:43
    Arsenal Viktor Dyekereş üçün 65 milyon avro tələb edir

    İngiltərənin "Arsenal" klubu isveçli hücumçu Viktor Dyekereş üçün 65 milyon avro tələb edir.

    "Report" "Football Insider" portalına istinadən xəbər verir ki, London təmsilçisi 28 yaşlı futbolçu növbəti 12 ay ərzində komandadan ayrılmaq istəyəcəyi təqdirdə, "Sportinq"ə ödənilən məbləği tam qaytarmaq şərtilə satışa razıdır.

    Oyun müddətinin azlığından narazı olan hücumçu gələn yay komandanı tərk etməyi ciddi şəkildə nəzərdən keçirir. Hazırda İspaniya, İtaliya və İngiltərə Premyer Liqasının bir neçə klubu futbolçunun xidmətində maraqlıdır.

    İsveçli hücumçu 2026/2027 mövsümündə keçirdiyi 9 matçda 1 məhsuldar ötürmə verib.

    "Arsenal"la müqaviləsinin müddəti 2030-cu ilin yayına qədər olan futbolçunun "Transfermarkt" portalına görə dəyəri 55 milyon avrodur. V.Dyekereş 2025/2026 mövsümündə keçirdiyi 55 oyunda 21 qol və 3 məhsuldar ötürmə müəllifi olub.

    Viktor Dyekereş Arsenal FK
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    16:45
    Monteneqro 2028-ci ilin sonunadək Aİ-nin üzvü olmağı hədəfləyir
    Digər ölkələr
    16:44
    Foto
    Azərbaycan ICOMOS-un 23-cü Baş Assambleyasına ev sahibliyi edəcək
    Turizm
    16:40
    Foto
    Leyla Əliyeva Səmərqənddə "Uşağın gözü ilə dünya" sərgisi və İmam əl-Buxari memorial kompleksi ilə tanış olub
    Xarici siyasət
    16:39
    Foto
    Bakıda keçiriləcək U-15 dünya çempionatı və festivalından əvvəl Azərbaycan yığmasının açıq məşqi olub
    Futbol
    16:36
    Foto
    İtaliya şirkətlərinin Azərbaycanda istehsal layihələrində iştirakı müzakirə edilib
    Biznes
    16:30
    Ukrayna əhalisinin sayı 28.5 milyon nəfərə düşüb
    Region
    16:30
    ING: Azərbaycanın nominal ÜDM-i 2026-cı ildə 81 milyard dolları ötəcək
    Maliyyə
    16:28
    ING Azərbaycanın cari əməliyyatlar hesabının profisiti üzrə 2029-cu ilədək olan proqnozunu açıqlayıb
    Maliyyə
    16:27
    "Mançester Yunayted" Yulian Naqelsmannı baş məşqçi postuna namizəd kimi nəzərdən keçirir
    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti