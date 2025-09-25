"Arsenal" türkiyəli futbolçunun nümayəndələri ilə danışıqlara başlayıb
Futbol
- 25 sentyabr, 2025
- 13:25
İngiltərənin "Arsenal" klubu Türkiyə millisinin futbolçusu Kenan Yıldızın nümayəndələri ilə ilkin danışıqlara başlayıb.
"Report" "Goal.com" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, "topçular" hazırda İtaliya təmsilçisi "Yuventus"da çıxış edən 20 yaşlı hücumçunu heyətinə qatmaqda israrlıdır.
Turin klubu yayda İngiltərənin digər komandası "Çelsi"dən təklif alsa da, oyunçunu buraxmaq istəməyib.
Qeyd edək ki, Kənan Yıldız "Yuventus"un formasında mövsümün əvvəlində meydana çıxdığı 9 matçda 5 qol və 6 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
